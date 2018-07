Élesedik a licitháború a Sky csoportért

Eddig már megduplázta befektetését az, aki türelmesen kivárta, mire jut egymással a Fox és a Comcast a brit Sky televíziós csoport bekebelezéséért vívott harcban. Most épp a Comcast áll nyerésre, de a Fox aligha hagyja annyiban.

Karba font kézzel, kényelmes fotelből élvezhetik a Sky News részvényesei azt a show-műsort, amelyet a Twenty­-First (21st) Century Fox és a Comcast szolgáltat számukra immár bő másfél éve. A licitháború még nem jutott a csúcsára, de a brit piacvezető fizetős tévétársaság megszerzéséért ringbe szálló két amerikai cég ajánlatai már közelítenek a befektetői elvárásokhoz. Kezdetben viszonylag egyszerű volt a képlet, az ausztrál-amerikai Rupert Murdoch médiamágnás érdekeltségében lévő Fox ki akarta vásárolni a tulajdonostársait a Skyból, ezért ajánlatot tett a 61 százalékot képviselő pakettre. A 2016. de­cemberi első ajánlatban részvényenként 10,75 fontot kínált készpénzben, ez az akkori árfolyamhoz képest mintegy 40 százalékos prémium volt, s 18,5 milliárd fontra értékelte a Sky csoportot.

Ekkor hosszas hatósági engedélyezési eljárás vette kezdetét, mert a Sky teljes bekebelezésével Rupert Murdoch kezében olyan súlyú médiahatalom koncentrálódna, amely nem kívánatos a kiegyensúlyozott és sokszínű tájékoztatás alapelveihez szigorúan ragaszkodó britek számára. Mint ismert, a Murdoch kezében lévő News Corporation portfóliójában szerepel többek között a legnagyobb példányszámú brit napilap, a The Sun, valamint a patinás The Times. Magának a Skynak 23 millió előfizetője van az Egyesült Királyságban, továbbá Írországban, Német­or­szágban, Olaszor­szágban és Ausz­­triában. Összességében a brit hírfogyasztók harmada táplálkozik a Murdochhoz kötődő médiaforrásokból, és sokak szerint már ez az arány is vállalhatatlanul magas.

A versenyfelügyelet feltételül szabta a Sky News hírcsatornák leválasztását, erre a Fox áprilisban már hajlandóságot is mutatott. Nem véletlenül, ugyanis február végén váratlanul riválist kapott: a Comcast, a piacvezető amerikai kábeltévé- és médiatársaság papíronként 12,50 fontot ígért a részvényeseknek, 22 milliárd fontra értékelve fel a vállalatcsoportot, amelynek független tulajdonosi bizottsága támogatta ezt a javaslatot. Ami nem is csoda, mert időközben olyan aktivista befektetők szereztek részesedést a Skyban, mint az Elliott Management vagy Crispin Odey fedezeti alapja, akiknek más céljuk nincs, mint hogy a lehető legmagasabb vételárat préseljék ki a leendő vevőből.

Szerdán a Foxon volt a sor: Murdochék részvényenként kerek 14 fontra emelték a lécet, 24,5 milliárd fontra srófolva fel a Sky csoport piaci értékét. Azt hihették, hogy a sorozatos felvásárlásai miatt magas adósságállománnyal küzdő Comcastnak erre már nem lesz válasza, de tévedtek. Órákon belül beérkezett 14,75 fontos frissített ajánlatuk, amely már 26 milliárd fontra taksálja a Skyt, s amelyet ugyancsak támogatnak a független tulajdonosok. A Guardian idézi Brian Roberts Comcast-vezérigazgatót, aki újfent olyan, nagyszerűen működő társaságnak nevezte a Skyt, amely kitűnően beleilleszkedne cége európai terjeszkedési stratégiájába. Ajánlatukra a Sky árfolyama Londonban 3 százalékos erősödéssel reagált, a kurzus már 15,35 fontnál jár. Az első Fox-féle ajánlat idején 7,67 font körül mozgott az árfolyam, azaz aki a hirtelen árfolyamugrásból akkor nem akart pénzt csinálni, mára megduplázhatta befektetését. És még mindig van feljebb, mert aligha hihető, hogy Rupert Murdoch itt kiszállna a versenyből, hiszen tegnap délben a kulturális tárca jóváhagyta a Fox ajánlatát, jóllehet ez semmire sem kötelezi a részvényeseket.

