Elindulhat az emelkedés a pesti tőzsdén

Egy hétig tartó stagnálás után múlt pénteken nagyot emelkedett a hazai tőzsde indexe. A BUX a 35 050 pontos támaszról rugaszkodott el felfelé, és rövid távon van tere az emelkedésnek. A következő ellenállás 36 650 pontnál húzódik, a felett 37 400 pontnál látható a következő erős szint.

Bár az év eleje óta csökkenő trend látható az indexben, de 37 ezer pont felett már sikerülhet ebből kitörnie, a kérdés csak az, hogy a most látható pozitív momentum mennyire lesz tartós.

Az OTP árfolyamában a múlt heti oldalazást látványos emelkedés váltotta fel pénteken, és a rövid távú csökkenő trendből is sikerült kitörnie. A 20 és 30 napos mozgóátlagokat is áttörte a kurzus, ez is pozitív jelzés a folytatást illetően. Ha sikerül tovább emelkednie a bankpapírnak, akkor első körben a 10 460 forintnál húzódó szinttel kell megküzdenie, utána pedig a 11 040 forintnál található letörési pontot is megcélozhatja a papír.

A Mol tavaly november óta egy süllyedő trendcsatornában mozog, és sokat kellene emelkednie a következő hetekben, hogy ebből kikerüljön. A május végi mélypontja után, június közepén egy magasabb mélypontot ütött az árfolyam 2275 forintnál, ahonnan 2720 forintig kapaszkodott fel. A következő ellenállás 2770 forintnál húzódik, annak áttörésével már a 2900 forintnál húzódó sávtetőt, esetleg a 2950 forintnál található 200 napos mozgóátlagot érheti el a kurzus.

Rövid távon pozitív tendencia látható a papírban, folytatódhat is az emelkedés, de azt nem szabad elfelejteni, hogy csökkenő trendcsatornában mozog a kurzus.

Júniusban ismét csúnyán elbántak a Richterrel, 5000 forint alá is benézett a papír árfolyama. A pozitív fundamentumok ellenére sem tud emelkedni a gyógyszerpapír, és a fordulós jelzés egyelőre várat magára. A múlt héten közel két és fél éve nem látott szintre süllyedt a kurzus, de még mindig van tere az esésnek, mert erősebb támasz csak 4780 forintnál húzódik. Gyakorlatilag egy eső trendben mozog a papír, és 5200 forintnál már egy erősebb ellenállás található, ahonnan ismét lepattanhat az árfolyam.

