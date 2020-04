Elkerüli az eladói hullám a Richtert

Extrém módon felülteljesít idén a Richter-részvény, nemcsak a hazai blue chipekhez, de még az euró­pai szektortársakhoz képest is. Új intézményi befektetők találhattak rá a Richterre, mi­után világossá vált, hogy a Vraylar amerikai forgalma minden korábbi várakozást felülmúlhat.

Kiugróan jól teljesít az idén a Richter részvénye, az árfolyam az év eleji szint körül mozog, miközben az OTP papírja már több mint 42, a Molé pedig 36 százalékkal esett, de a defenzívnek tartott Magyar Telekom is gyengült 20 százalékkal.

A magyar gyógyszergyártó papírja szektorszinten is felülteljesít:

az ágazat hatvan európai szereplőjének részvényeit összesítő STOXX pharma & biotechnology index értéke is majdnem 8 százalékkal csökkent az idén, a februári csúcsról pedig 14 százalékkal ereszkedett lejjebb.

A Richter-részvény strapabíró teljesítményét több érvvel támasztották alá az elemzők, s hogy a nagybefektetők is egyetértenek velük, azt a Refinitiv egy hónappal késleltetett adatai is jelzik: a Hermes Investments például már több mint 4 százaléknyi befolyást szerzett a magyar gyógyszergyártó részvényeiből, és a Vanguard is gyűjtögetett 2,7 százaléknyit.

Miró József, az Erste Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint a Richter-részvény piacán láthatóan megjelentek új óvatos intézményi vásárlók, miután a korábban jelentős befolyással rendelkező befektetők az elmúlt másfél-két évben – az Esmya-problémák nyilvánosságra hozatalát követően – lassan a nulla közelébe építették le a pozícióikat.

Látványosan felülteljesítő volt a Richter azokon a napokon is, amikor február közepétől szabadultak a befektetők mindentől, ami részvény

– tette hozzá az Erste stratégája. Úgy véli, amerikai befektetők találtak rá a Richterre, miután a havi receptfelírások alapján borítékolható, hogy a Vraylar idei amerikai forgalma minden korábbi várakozást felülmúlva bőven 1 milliárd dollár felett alakulhat.

A teljes cikk a Világgazdaság pénteki számában olvasható