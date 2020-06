Emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Erős, 2 százalékot meghaladó emelkedéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdeindexek pénteken, némileg korrigálva az előző nap elszenvedett súlyos veszteségeket. Csütörtökön ugyanis a koronavírus-járvány újabb fellángolásától való félelmek hatására három hónapja nem látott mértékben csökkentek a mutatók.

A 30 vezető iparvállalat DJIA -indexe 2,11 százalékos,

-indexe 2,11 százalékos, az S&P 500 -as mutató 2,30 százalékos,

-as mutató 2,30 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 2,35 százalékos pluszban indította a kereskedést.

A nagy amerikai bankok közül a Bank of America, a Citigroup és a Morgan Stanley árfolyama 3-5 százalékkal emelkedett a nyitás előtti elektronikus kereskedésben, a Boeing repülőgépgyártóé pedig 6,2 százalékkal ugrott meg, de a múlt hét péntekhez képest még így is 17 százalékos mínuszt mutat. Korrigál az utazásokkal és szabadidő eltöltésével kapcsolatos vállalatok árfolyama is. A nyitás előtti elektronikus kereskedésben a United Airlines, az American Airlines és a Norwegian Cruise Line 9 és 11 százalék közötti pluszban forgott.

A nagy nyugat-európai tőzsdéken is jobb a hangulat. Péntek délután fél négykor

a londoni FTSE-100 index 1,54 százalékos,

index 1,54 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 0,95 százalékos,

index 0,95 százalékos, a párizsi CAC-40 1,78 százalékos,

1,78 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 1,31 százalékos pluszban állt.

A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1301 dollárt adtak, 0,08 százalékkal gyengült az amerikai fizetőeszköz. A jenhez képest viszont 0,46 százalékkal erősödött a dollár, 107,34 jenen forgott.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik az előző napi zuhanás után.

Az augusztusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,01 százalékos pluszban, 38,94 dolláron,

hordónként 1,01 százalékos pluszban, 38,94 dolláron, a júliusi szállítású WTI pedig 0,58 százalékos nyereségben, 36,55 dolláron forgott fél négykor.

Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,69 százalékkal, 1739,03 dollárra, az augusztusi szállítású aranyé pedig 0,50 százalékkal, 1748,55 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.

Csütörtökön csökkenéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 6,90 százalékkal, 25 128,17 pontra, az S&P 500-as index 5,89 százalékkal, 3002,10 pontra, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 5,27 százalékkal, 9492,73 pontra zuhant.