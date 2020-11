Emelkedő forgalomban erősödött a BUX a héten

Jelentősen emelkedő forgalom mellett sokat erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 35 390,44 ponton zárt pénteken, 3111,27 ponttal, 9,64 százalékkal magasabban az előző heti záróértékénél.

A részvénypiac forgalma 74,35 milliárd forint volt az előző heti 44,16 milliárd forint után. A vezető részvények jelentősen erősödtek a héten.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában kiemelte: lendületes pozitív korrekció jellemezte a hazai részvénypiacot egész héten, amiben az amerikai elnökválasztásnak és a kedvező hazai gyorsjelentéseknek is nagy szerepe volt.

A kommentárban felidézték, hogy csütörtökön egyhetes betéti tendert tartott a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Az elemzői konszenzusnak megfelelően nem történt kamatmódosítás a tender feltételeiben, 0,75 százalékon fogadták be az ajánlatokat.

A héten megjelent gyorsjelentésekről az Equilor kifejtette: sikeres harmadik negyedévet zárt az OTP Bank, jelentős volt az éves növekedés és az elemzői várakozásokat is sikerült felülmúlni. A bank stabil pénzügyi hátérrel rendelkezik, így a vezetőség számára ismét nyitva az út újabb felvásárlási célpontok felé, valamint, hogy kifizessék az elmaradt osztalékot is 2021-ben. A legnagyobb kérdőjel továbbra is, hogyan alakul majd a nem teljesítő hitelek aránya, amikor vége lesz a moratóriumoknak.

A Mol az első két veszteséges negyedév után a harmadikat a vártnál nagyobb profittal zárta. A tisztított, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredmény (EBITDA) jelentősen meghaladta az elemzői várakozást. A Mol-csoport elnök-vezérigazgatója megerősítette, hogy a bizonytalan negyedik negyedév ellenére is jó úton halad a cég, hogy elérje az éves EBITDA-cél tetejét, az 1,9 milliárd dollárt.

Az Equilor elemzésében hozzátette azt is, hogy az októberi finomítói marzsok megjelenését követően a Goldman Sachs befektetési bank 1500 forintra csökkentette a Mol 12 hónapos célárát, eladásra ajánlva a részvényt.

A Richter árbevétele a várnál nagyobb ütemben nőtt a harmadik negyedévben, amit elsősorban az amerikai piacon elért sikerek, valamint a nőgyógyászati termékek értékesítésének növekedése okozott. A pénzügyi ráfordítások rontották ugyan a negyedév eredményét, de a nettó profit így is meghaladta a tavalyit, és az elemzők várakozását is. Az első kilenc hónap eredményeit figyelembe véve jó esély van rá, hogy a vezetőség megemeli az erre az évre kitűzött céljait – jelezte az Equilor.

A Magyar Telekom harmadik negyedéve szintén jobban sikerült a várakozásoknál, szinte minden soron nőtt éves alapon a vállalat. A vezetőség nem változtatott a második negyedév után frissített előrejelzésen, amelyet az idei és a következő évre adtak. Az osztalékról, illetve az osztalékpolitikáról nem közöltek információt a gyorsjelentésben – írta az Equilor.

A vezető részvények közül a héten a legnagyobb mértékben az OTP erősödött, árfolyama 13,25 százalékkal nőtt. Pénteken 11 110 forinton zárt a papír, heti forgalma meghaladta az 51,88 milliárd forintot.

A Richter 9,49 százalékkal erősödött, a hét utolsó kereskedési napján 7035 forinton zárt, heti forgalma több mint 10 milliárd forint volt.

A Mol árfolyama 7,79 százalékkal emelkedett, pénteken 1646 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 10,45 milliárd forintot.

A Magyar Telekom részvényeinek ára 2,88 százalékkal nőtt, pénteki záróára 357 forint volt, heti forgalma 415 millió forintot tett ki.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3172,91 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 55,10 ponttal, 1,77 százalékkal magasabban.