Erős zárás Európában

Negatív kezdés után nyereséggel zártak szerdán a főbb európai értékpapírpiacok.

Az európai kereskedési idő végén az FTSE EuroFirst 300 és Stoxx 600 páneurópai indexek 0,63 százalék és 0,57 százalék nyereséget mutattak, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,53 százalékkal erősödött.

A londoni FTSE-100 index 0,02 százalékkal végzett alacsonyabban,

a frankfurti DAX index 0,43 százalékkal emelkedett,

a párizsi CAC-40 index pedig 0,65 százalékkal zárt magasabban.

Madridban 0,32 százalék, Milánóban 0,51 százalék indexerősödéssel zárt a tőzsde szerdán.

Az olajár a szaúdi olajtermelés további korlátozásának a hírére szerdán is erősödött. Az olajárak erősödéséhez a venezuelai exportfennakadások is hozzájárulnak, valamint a WTI esetében még az amerikai nyersolajkészletek váratlan csökkenése is.

Az európai kereskedési idő végén a Brent nyersolaj hordónként 67,08 dolláron 0,61 százalékkal állt magasabban a globális kereskedelemben, a WTI ára pedig 1,58 százalékkal 57,77 dollárra emelkedett.

A dollár gyengült, az arany ára pedig két heti csúcsra, 1300 dollár fölé emelkedett a Brexit körüli újabb bonyodalmak miatt. Az eurót 0,17 százalékkal jegyzik magasabban 1,1305 dolláron, az arany ára 0,74 százalékkal unciánként 1307,75 dollárra emelkedett.