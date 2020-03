Európa után Amerika is jelentős veszteségekkel zárt

Hiába hajráztak nagyot a New York-i tőzsdeindexek – néhány órája még 3 százalékos mínuszt is mutattak a grafikonok -, így is jelentős esés lett a vége:

a Dow Jones ipari átlag 0,98 százalékos,

az S&P 500-as index 1,71 százalékos,

a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 1,87 százalékos

mínuszban zárt.

Nagy veszteségek Európában

Erős, 3-4 százalékos mínuszokban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek pénteken, az irányt továbbra is az új koronavírus által okozott járvány gyors terjedése miatti félelmek határozzák meg.

A londoni FTSE-100 mutató 3,57 százalékos,

a frankfurti DAX-index 3,37 százalékos,

a párizsi CAC-40 index pedig 4,14 százalékos mínuszban

fejezte be a kereskedést.

Esett a BUX is

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1422,69 pontos, 3,34 százalékos csökkenéssel zárt pénteken.