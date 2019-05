Fellélegzett a piac a parlamenti patkó láttán

Óvatos optimizmus látszik a piacokon a parlamenti választások után, de a lapunknak nyilatkozó elemzők szerint ennek középtávon már nem lesz hatása. Szinte biztos, hogy az új költségvetés elfogadása nehézkesebb lesz, de Mario Draghi utódja vélhetően nem a szigorú német vonalról kerül majd ki.

Visszafogott piaci reakciók érkeztek a vasárnapi európai parlamenti választások után. A részvény- és kötvénypiacokon is enyhe optimizmus látszott: az euroszkeptikus pártok kicsit megerősödtek ugyan, de a néppárti–szociáldemokrata–liberális többség lesz a domináns a testületben. A piac korábban attól tartott, hogy az euroszkeptikus pártok annyira megerősödnek, hogy emiatt tovább romlanak az euróövezeti kockázatok. A választási eredmény ismeretében azonban mérsékelt emelkedéssel nyitottak az európai részvénypiacok. Az euró ugyan erősödni kezdett a dollár ellenében, de a csökkenő trendcsatornából nem tudott kitörni és hamar esésbe váltott. Az államkötvényhozamok a centrum- és perifériaországokban is enyhén csökkentek, mivel a kockázatkerülésre hajlamosabb befektetők örültek a mérsékelt erők stabil győzelmének és keresték a kockázatosabb európai eszközöket is.

A jó hangulat azonban vélhetően nem tart sokáig: az euróövezet legfontosabb problémáit, a kereskedelmi háborús feszültséget, a Brexit okozta bizonytalanságot, az európai, különösen a német ipar kínlódását, valamint az olasz és görög gazdasági problémákat ugyanis nem fogja tudni orvosolni az új összetételű parlament. A mai óvatos optimizmus annak köszönhető, hogy kifújtuk a levegőt – mondta lapunknak Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője, és felhívta a figyelmet, hogy a pozitív hatás mérsékelt lesz, középtávon már nem hat a piacokra a választási eredmény.

Ami fontos, hogy széttöredezett a parlamenti berendezkedés, ami a jövőben megnehezítheti a gyors, hatékony döntéshozatalt.

Pálffy Gergely, a Raiffeisen Bank elemzője még egyértelműben fogalmazott: a piacot az euróövezeti növekedési adatok érdeklik, nem a parlamenti választás kimenetele. „A parlamenti patkó összetétele nem változtat a bizonytalanságon, ami az egész pénz- és tőkepiacot belengi.” Az elemző szerint a trendeket nem változtatja meg a választás, a kamat- és hozamvárakozások változatlanok lesznek, az olasz költségvetési válság és a Brexit is velünk marad, és a német gépjárműipar is immunis a parlament összetételére.

Azért a jó hangulat látszik a piacokon, bár ebben a Fiat Chrysler és a Renault egyesülésének híre épp annyira benne van, mint a választási eredmény – vélte Móró Tamás, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető elemzője. Lapunknak hangsúlyozta, hogy a választások kapcsán két tényező jelezhető biztosan előre.

Az egyik, hogy a széttöredezett patkó miatt sokkal bonyolultabb, nehézkesebb lesz a közösségi döntéshozatal, a másik, hogy Mario Draghi jegybankelnök utódja nem a szigorú német vonalról érkezik majd.

Móró szerint azzal, hogy a zöldek és a liberálisok is megerősödtek, egy, a perifériaállamokkal barátibb politikát folytató jegybankár lehet az utód, nem pedig a mielőbbi szigorítást sürgető Németország jelöltje. Az elemző szerint azonban rossz hír, hogy a nehézkesebb döntéshozatal miatt az unió új költségvetését is nehezebb lesz elfogadni. Különösen úgy, hogy az unió változtathat a fontossági sorrenden, ami Kelet-Közép-Európa helyett inkább a déli államoknak kedvez. „Erősödik a nyomás az unión, hogy a szegényebb dél-európai régiók több forrást kapjanak akár a visegrádi régiók rovására, hiszen ma már Prága környéke például fejlettebb, mint Olaszország déli része.” Az elemző hangsúlyozta: a britek kilépése még mindig hatalmas kérdőjel, így a költségvetés kapcsán nem lehet velük előre tervezni.