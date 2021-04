Felsrófolta az AutoWallis célárát a Concorde

Az eddigi 130 forintról 142 forintra emelte az AutoWallis részvényekre vonatkozó célárát a Concorde elemzője, miután a tőzsde autós társasága kiugró első negyedéves értékesítési adatokról adott számot. A csütörtöki záróárfolyam alapján több mint 36 százalékkal érhet többet a részvény, amit az elemzést jegyző Vágó Attila változatlanul felhalmozásra ajánl.

A tavaly végrehajtott hat akvizíció mellett a javuló gazdasági kilátások is az AutoWallis mellett szólnak, ami a régiós személyautó-piacon is kedvező változást hozhat, a használt és az újautó szegmensben egyaránt. A társaság profitálhat az átoltottság növekedésével ismét felpörgő üzleti és turisztikai célú utazásokból is, az autóipari szolgáltatások – például a gépjármű-kölcsönzések – iránti kereslet visszarendeződése pedig organikus úton is a működési marzsok erősödésével járhat.

A társaság idén 231 milliárd forint árbevétellel és közel hatmilliárd forint EBITDA-val számol, de ambiciózus céljai szerint 2025-re forgalma elérheti a 400 milliárd forintot, 16 milliárdos EBITDA mellett.

A Concorde ennél mérsékeltebb növekedést vár az évtized derekáig, és 340 milliárd forintos árbevételhez 13 milliárd forintos EBITDA elérését tartja reálisnak.