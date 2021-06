Foci a parketten: az Európa-bajnokságot az osztrákok nyernék

A foci-Eb-n résztvevő országok tőzsdeindexei közül az osztrák ATX nyújtja a legjobb idei teljesítményt, a nemzeti sztárrészvények hozamversenyében pedig kelet-európai cégek állhatnának a képzeletbeli dobogóra. A BUX és az aktuális magyar éllovas papír is bejutna a legjobb nyolc közé.

Péntektől egy hónapon keresztül a labdarúgó-Európa-bajnokság tartja lázban a kontinens sportrajongóit, így a befektetők, és talán még a brókerek is több időt töltenek majd a tévéképernyők előtt, mint portfólióik nyomon követésével. Ám hogy a nyári uborkaszezonban egyébként is mérsékeltebb érdeklődéssel övezett részvénypiacok szerelmesei se érezzék magukat elhanyagolva, a Világgazdaság utána járt, mi lenne, ha a futballpályák helyett a tőzsdeparketten csapnának össze a résztvevő országok.

Azt már az elején érdemes leszögezni, hogy a kontinenstornára kijutott 24 nemzet tőzsdeindexeinek, illetve az azokban szereplő, legjobb formában lévő helyi részvények idei teljesítménye alapján merőben más eredmény születne, mint ami a fogadóirodák oddsai alapján a zöld gyepen várható.

A részvénykosarak vetélkedésében osztrák győzelemre számíthatunk, az egyedi részvények között pedig kelet-európai cégek állhatnának a dobogóra.

A parketten mutatott teljesítmény megismétlése óriási meglepetés lenne majd a magyar válogatottól is, a BUX és a legnagyobb idei ralit mutató Masterplast ugyanis csapatban, illetve egyéniben is tagja a legjobb nyolcnak.

A pandémia megfékezéséből és a várható gazdasági felpattanásból jócskán profitáltak az európai részvényindexek az első félévben, a torna résztvevőit reprezentáló 22 helyi blue chip index – az EB-n külön csapatban induló Anglia, Wales és Skócia egyaránt az FTSE 100 zászlaja alatt fut – néhány kivételtől eltekintve két számjegyű növekedést tud felmutatni.

Húsz százaléknál nagyobb felértékelődésre ezzel együtt is csupán a bécsi és a stockholmi index volt képes.

A két legjobban teljesítő tőzsde mögött pedig igen sűrű az élmezőny, a kontinensen meghatározónak számító francia, olasz és holland börze mellé 15 százalékos emelkedéssel befért a nyolcadik helyre a magyar tőzsdeindex is.

A BUX ezzel olyan vezető európai részvénykosarakat is felülteljesít 2021-ben, mint a német DAX és a londoni FTSE, de a régiós vezérhajónak számító varsói WIG 20-at is előzi.

A lemaradók közé tartozik két szomszédunk, a szlovákok és az ukránok börzéje, de vélhetően a címvédésre készülő Cristiano Ronaldo sem lenne elégedett, ha csapata a mindössze négy százalékkal feljebb araszoló portugál börze teljesítményét másolná a pályán. A török befektetőkkel csapatuk játéka feledtetheti a helyi részvényindex idei vesszőfutását, amely – a mezőnyben egyedüliként – továbbra is a tavaly év végi szintek alatt mozog.

Nincs hiány kiemelkedő egyedi részvényteljesítményekből sem, és meglehetősen színes mezőnyt kapunk akkor is, ha a nemzeti indexek legjobb formában lévő papírjait vesszük szemügyre.

A tőzsdei Európa-bajnokság abszolút győztese ez alapján egy horvát tengeri szállítással foglalkozó társaság, az Atlantska Plovidba, melynek árfolyama idén már csaknem triplázódott.

Az ezüst és a bronzérem is kelet-európai cégekhez kerül, a török műanyaggyártó SASA, valamint az orosz bankszektort képviselő TCS Group pedig rá is szolgált erre, a befektetők ezekbe fektetve bő öt hónap alatt megduplázhatták pénzüket.

Az idei év nagy nyertesei közé tartoznak a logisztikai, pénzügyi és egészségipari cégek, a nemzeti bajnok részvények között is szép számban találunk ezeket a szektorokat képviselő társaságokat.

Az élmezőny tagja még a portugál postaszolgálat, a brit Royal Mail és a spanyol Banco de Sabadell is, a 67 százalékkal felértékelődő Masterplast pedig az ugyancsak előkelő, hetedik helyen szerepel a rangsorban. A nagybankokat képviseli a listán a francia Société Générale és a lengyel PKO is, az egészségügyi szektort pedig az orvosi eszközöket gyártó svéd Getinge vagy a szlovák Biotika.

A vasérc idei drágulásának köszönhetően nagyot nőtt az acéltermelő, illetve acéltermékeket gyártó vállalatok értéke is, ezzel hazája legmagasabb hozamot kínáló részvényévé vált a finn Outokumpu, az olasz Tenaris és a belga tőzsdén jegyzett Aperam is. A befektetők hozaméhségét jelzi, hogy ötven százalék körüli ralival is csupán az európai tőzsdei szuperliga mezőnyének második felébe lehetett bekerülni, ahogyan azt a Volkswagen és a prágai börzén tavaly debütáló cseh fegyvergyártó CZG példája mutatja.