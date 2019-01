Fokozott kockázatkezelést javasolnak a turbulens időszakokra a szakértők

Az Equilor szakértői szerint lejárt a kiszámíthatóan emelkedő részvénypiacok ideje, a Hold Alapkezelő elemzői pedig úgy látják, nincs még vége a medvepiacnak. Az OTP kilátásai a legkedvezőbbek.

A z elmúlt években sikerrel alkalmazható részvényindex-követő stratégiák helyett a befektetők idén az egyedi részvények vásárlásával érhetnek el érdemi hozamot – hangsúlyozta Török Lajos, az Equilor vezető elemzője az idei kilátásokat bemutató tegnapi sajtótájékoztatón. A szakértő szerint viharos év jön a tőzsdéken:

a befektetőknek fokozott kockázatkezelés és óvatosság javasolt. Az európai tőke- és pénzpiacok volatilitását növelheti egy újabb, nagymértékű feltörekvő piaci tőkekiáramlás, bár ennek esélye erősen csökkent a Fed kamatemelési ütemének várható lassítása miatt.

Jók a hazai papírok kilátásai

A vezető magyar részvények közül az OTP kilátásai a legjobbak, a részvény felülteljesítheti a BUX index alakulását. Az OTP-leányvállalatok hozzájárulása az eredményhez el fogja érni idén az 50 százalékot. A régiós terjeszkedés folytatódhat, Török Lajos többek közt a macedóniai, valamint a bosznia-hercegovinai piacra lépést vetíti előre. Kockázati tényező viszont, hogy egyes országokban politikai intézkedések ronthatnak az OTP jövedelmezőségén (példa erre a romániai kapzsisági adó bevezetése). Várhatóan alulteljesítők lesznek 2019-ben a Magyar Telekom-részvények:

továbbra is alacsony marad a rendszerintegráció-IT üzletág profitmarzsa, s az állami frekvenciaaukciókon is tetemes kiadások várnak a Telekomra, így aligha lehet számítani a részvényenként 25 forintos osztalék emelésére.

A Richter árfolyama együtt mozoghat a BUX-szal, míg a Mol felülteljesítheti. Az Equilor értékelése szerint az INA-ügy még sokáig bizonytalansági tényező marad. Az Equilor-szakértő nem számít arra, hogy a társaság tengeri fúrásai sikerre vezetnének Norvégiában, ha mégis, az azonnal 5-10 százalékkal emelné a részvény árfolyamát. A kereskedelmi háború több kimenete közül a befektetőknek az kedvezne, ha a márciusi határidő előtt sikerülne a feleknek megegyezniük, így nem kerülne sor az amerikai vámok emelésére. A májusi európai parlamenti választásnak idén valódi tétje lesz: a tőzsdék szempontjából a legjobb szcenárió, ha többséget szereznek a nagy tömbökhöz tartozó pártok, a populista erők térnyerése viszont zuhanást okozna a börzéken.

Lassulhat a növekedés üteme

Magyarországon az Equilor idén a gazdasági növekedés ütemének lassulását várja, a növekedés egyik motorja továbbra is a belső fogyasztás lehet. Török Lajos szerint a következő negyedévekben is az MNB 3 százalékos célszintje körül alakulhat az infláció, a jegybank 20 bázispontos alapkamat-emelést hajthat végre ősszel, és ezzel megelőzi az EKB-t is. A forint az év eleji erősödést követően egy lassú, lépcsőzetesen gyengülő pályára állhat:

az idén jelentkező bizonytalansági faktorok, a piacokon emelkedő volatilitás és az ebből kialakuló kockázatkerülés a forintra sem lesz túl jó hatással, és egy átmeneti erősödési időszak után az árfolyam a 324-es szintet is elérheti az euróval szemben.

Még nem távozik a medve

Hasonló trendekről beszéltek a Hold Alapkezelő szakértői is tegnapi sajtótájékoztatójukon. Móricz Dániel, a Hold Alapkezelő befektetési igazgatója szerint tavaly rendkívül nehéz volt pozitív hozamot elérni, miután a 2018. január 26-i abszolút – a legtöbb termékosztályra jellemző – amerikai csúcs után a befektetők sokáig nem hitték el, hogy nem részvénypiaci korrekcióról volt csupán szó. Ennek hatására az eszközosztályok 90 százaléka negatív hozamot realizált – ilyenre utoljára a múlt évszázad 30-as éveiben volt példa.

A Hold Alapkezelő véleménye szerint nincs vége a medvepiacnak – a múlt év végén elindult részvénypiaci emelkedést az esés korrekciójaként és nem a felívelés kezdeteként értékelik. Ennek hátterében az áll, hogy a mennyiségi lazításról sorra szigorúbb monetáris politikára váltanak a jegybankok, ami az eszközárak csökkenéséhez vezet.

Miután egyre több adósság van a világban, a várt kamatemelések okán megnövekedő adósságtörlesztés egyre nagyobb részét viszi el az országok jövedelmének. Az elmúlt két válság – a dotcom- és az ingatlanbuborék kipukkanása – elsősorban eszközáralapú volt. A Hold véleménye szerint a mérlegfőösszegek hihetetlen növekedése miatt most az eszközárak értékelésében bekövetkezett kedvezőtlen változások sokkal komolyabb hatással lesznek majd a reálgazdaságra.

Kína a kulcskérdés

A pesszimizmus másik oka a kínai gazdasági folyamatokban keresendő. Az elmúlt öt évben létrejövő pénz kétharmada Kínában keletkezett, az ottani adósságszolgálati mutató 20 százalékra ugrott, miközben az Egyesült Államokban ez a szint 15 százalék. Az elemzők nem vitatják, hogy rossz hírek érkeznek a kínai gazdaságról, ám arra várnak, hogy a pekingi hatóságok még tovább fogják stimulálni. Ha a Fed óvatosabb lesz, és valóban bekövetkezik a kínai élénkítés, akkor érdemes fejlődők eszközeit venni. Komolyabb stimulusra viszont nem számítanak a Holdnál, mert – miként arra Szabó László, a társaság elnöke hívta fel a figyelmet – az elmúlt tíz év gazdasági beavatkozásai miatt emelkedett csúcsra a hitelállomány, ezért a stimulusokkal ma már csak sokkal visszafogottabb hatást tudnak elérni. Ha Kínával szemben indokolt a pesszimizmus, akkor a fejlődő piacokkal szemben is az, ám utóbbiak, ha nem is érték el a mélypontot, jobb lehetőséget kínálnak, mint például az amerikai papírok, amelyek az elmúlt tíz évben „agyonverték” a piacot:

a Shiller-P/E mutató szerint ilyen árazás mellett maximum 2-3 százalékos hozamra van remény az amerikai piacon a következő évtizedben.

Az európai piacok lehetnek idén a befutók

Az elmúlt 45 hétből 44-ben a befektetők kivonták a tőkét az európai részvényekből – nemcsak az árazás, de az eredmények is nyomottabbak –, épp ezért a Hold most jobb lehetőségeket lát az európai piacokban. Ez azonban korántsem igaz a kelet-közép-európai piacokra, amelyek az elmúlt hónapokban ütésállónak bizonyultak. Mindez annak fényében furcsa, hogy ezek a piacok nyitott gazdaságok, ráadásul a gazdaságok hajtóereje sokszor épp az az autóipar, amely Európában a legrosszabbul teljesített az elmúlt hónapokban. A Shiller-P/E-szintekben megszűnt a különbség a régiós és az európai piacok között, ami azt jelzi, hogy a régiós eszközökben már nincs túl nagy jövő.

Nehéz a piac A tízéves időtávban kiválóan teljesítenek az idén 25 éves Hold Alapkezelő alapjai, de kihívások nem csak hozamoldalon vannak – mondta Bilibók Botond vezérigazgató. Ma egy alap elindulásához legalább harmincmilliárd forint kell, mivel a szabályozási előírások erős (költség)nyomást okoznak – egészen elképesztő adatszolgáltatási teher nyomja az alapkezelőket. | VG

A teljes cikk a Világgazdaság pénteki számában olvasható