Folytatódott az alapok helyreállása

Intenzív tőkebeáramlás és a kockázatvállalási kedv emelkedése jellemezte az európai alapkezelői szegmenst a harmadik negyedévben, a tavaszi árfolyamzuhanást azonban továbbra sem heverték ki teljesen az alapok.

A z optimista befektetői hangulatból az európai alapkezelői szektor is profitált a harmadik negyedévben, a befektetési alapokban kezelt vagyon 2,8 százalékkal, 17,58 ezermilliárd euróra hízott szeptember végére – derül ki az Európai Alap- és Vagyonkezelők Szövetségének (EFAMA) jelentéséből.

A negyedéves bővülés üteme nagyjából megfelel a részvény- és a kötvénypiac növekedésének, az euró­pai portfóliókezelőknél lévő vagyon

ezzel pedig már csak alig 1 százalékkal marad el a tavaly év végi, 17,73 ezermilliárd eurós szinttől.

A helyreállásban a befektetési jegyek iránti kitartó kereslet is fontos szerepet játszott. Az év elején regisztrált 125 milliárd eurós tőkekivonást és a második negyedévben regisztrált 284 milliárd eurós értékesítési többletet követően, július és szeptember között 195 milliárd euró friss tőke érkezett az alapokba, amit a hozamok további 285 milliárd euróval toldottak meg.

Az alapkezelői szövetség adatai szerint minden eszközkategóriába tetemes pénzek érkeztek.

A befektetők hangulatának javulását és a kockázati étvágy élénkülését mutatja, hogy a gyakran a megtakarítások ideiglenes parkoltatására használt pénzpiaci alapok nettó értékesítése meredeken csökkent a második negyedéves 136 milliárd euróról. A július és szeptember között itt elhelyezett 41 milliárd euró ezzel együtt továbbra is jókora tétel, ami jelzi, hogy a bizonytalan piaci környezetben továbbra is keresik az alacsony rizikójú termékeket is a befektetők.

A legnépszerűbb terméktípus ezúttal a kötvényalap volt, az értékesítése csaknem elérte a második háromhavi, 70 milliárd eurós volument. A részvényalapokban tovább növelték kitettségüket a befektetők, ezúttal 43 milliárd eurót helyeztek el tőzsdei termékekben, kilencmilliárd euróval megfejelve az előző negyedéves mennyiséget. A vegyes alapok iránti érdeklődés szerényebb mértékben, 10 milliárdról 13 milliárd euróra nőtt. Az ingatlanalapok és a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) értékesítése egy-egy milliárd euróval mérséklődött, az előbbiből nyolc, az utóbbiból pedig 28 milliárd eurót vásároltak az európai befektetők.

Az erős harmadik negyedéves forrásbeáramlás révén szeptember végére minden főbb termékkategória idei értékesítési mérlege pozitív tartományba fordult.

A 354 milliárd eurós friss lekötés fele a pénzpiaci alapokban talált helyet magának, a második legkedveltebb eszköznek pedig a kötvényalapok bizonyultak 56 milliárd eurós értékesítéssel.

Az utóbbi eszköztípusba több pénz áramlott 2020-ban, mint a részvénypiaci és az ingatlanalapokba együttvéve.

A rendkívül keresett pénzpiaci eszközök mellett az ingatlanalapok eszközértéke is meghaladta a tavaly év végi szintet, a többi kategóriában azonban a pozitív tőkemozgások sem tudták ellensúlyozni a világjárvány kiváltotta óriási tőkepiaci hullámokat. A tavaszi árfolyamzuhanásokból adódó veszteségek miatt a befektetések legnagyobb részét kezelő részvény-, kötvény- és vegyes alapok vagyona továbbra is visszaesést mutat idén.