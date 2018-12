Fordulatot várnak a profi befektetők

Feltörekvő piaci feltámadást prognosztizál 2019-re a Bloomberg hírügynökség által megkeresett 30 tőkepiaci szakértő, köztük a Daiwa, a Deutsche Bank, az Amundi és a Fidelity elemzői.

A jövő év végén a stílusos befektetők brazil caipirinha koktéllal fognak koccintani a 2019-es befektetéseik sikerére – írja a Bloomberg egy 30 résztvevő megkérdezésén alapuló felmérés eredményeit összefoglaló cikkben. A véleményt nyilvánító befektetők, értékpapírpiaci stratégák és brókerek szerint ugyanis mindhárom fő eszközosztályban elsősorban Brazíliára érdemes komoly téteket tenni a következő időszakban, bár azok sem fognak csalódni, akik Indonéziát vagy Mexikót részesítik előnyben. Összességében a profik úgy látják, az idén a sárga földig döngölt feltörekvő piacok devizái, kötvényei és részvényei jövőre túlteljesítik a fejlett országok vonatkozó eszközeit.

A várt fordulatban kulcsszerepet játszhat, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) a jelenlegi feltételezések alapján jóval visszafogottabban él majd a kamatemelés lehetőségével, mint ahogy korábban vélték.

A kevésbé agresszívan emelkedő dollárkamatok pedig az amerikai fizetőeszközben eladósodott fejlődő országokat is megkímélik a hiteltörlesztés drasztikus növekedésétől. Emellett a kínai lassulás is közel van már a mélypontjához, és sokan számítanak az USA és Kína közötti kereskedelmi feszültségek enyhülésére. Mindkét tényező a feltörekvő piacok malmára hajthatja a vizet. Ebben az évben azonban még az a helyzet, hogy az MSCI feltörekvő piaci tőzsdeindex 17 százalékkal esett ez idáig, míg a fejlődő országok devizaárfolyamainak változását mérő MSCI-mutató csupán 4,2 százalékos mínuszban áll. A fejlődő országok kötvénypiacai is átlagosan 1,7 százalékkal gyengültek 2018-ban a Bloomberg és a Barclays közös indexe szerint.

A válaszadók nagy többsége szerint mindhárom feltörekvő piaci eszközosztály pozitív hozamot termel 2019-ben, és mindhárom kategóriában túlteljesítik fejlett piaci társaikat. A regionális összehasonlításban a három feltörekvő térség közül a deviza- és kötvénypiacon Latin-Amerika viszi majd el a pálmát, míg a részvények leginkább Ázsiában fognak erősödni. Mindegyik eszközosztályban az EMEA-térség (Európa, Közel-Kelet, Afrika) perspektívája a legkevésbé ígéretes.

Az egyes országok közül a válaszadók a legnagyobb, kétharmados arányban a brazil növekedés gyorsulására számítanak.

A Dél-afrikai Köztársaság tekintetében ugyanezt 30-ból 14-en, Indonézia és Argentína esetében 13-an, illetve 12-en várják. A kínai növekedés felpörgését egyetlen résztvevő sem jelezte előre, néhány voksot begyűjtött azonban Lengyelország, Dél-Korea és Törökország is.

