Gigabírság után száguld az Alibaba árfolyama

Nem vágta a földhöz az Alibabát a kínai versenyhatóság hétvégén közölt, 2,75 milliárd dollárnak, azaz 825 milliárd forintnak megfelelő brutális bírsága, sőt:

az e-kereskedelmi óriás tavaly július óta nem tapasztalt száguldásba kezdett, ledobva magáról azt a béklyót, amit a büntetés és a működését alapvetően befolyásoló, azaz jobbára korlátozó szabályozási szigorítások jelentettek.

Jack Ma óriásvállalatának részvényárfolyama a hétfői hongkongi kereskedésben kilenc százalékos ralival ünnepelte az új korszak nyitányát. A18 milliárd jüanos rekordbírság, ami a cég éves bevételének négy százalékával egyenértékű, ha nem is könnyen, de kitermelhető, s egyfajta tanulópénznek tekinthető. A miheztartás végett és Peking bizalmának a visszaszerzéséhez tulajdonképpen még alacsony árnak is mondható, hiszen ennek két és félszeresét is kiróhatták volna, bár első bűnbeesés esetén ez még Kínában sem szokás. (A bírságplafon egyébként az árbevétel tíz százaléka.)

Daniel Zhang, az Alibaba vezérigazgatója szerint bírság alapjául szolgáló verseny- és a fogyasztóellenes magatartást, a kereskedőktől 2015 óta szerződésbe foglalt exkluzivitás megkövetelését kifogásoló határozatban foglaltak végrehajtása sem okoz majd semmilyen törést az Alibaba és partnerei üzleti kapcsolatában. Zhang elemzőknek és újságíróknak tartott hétfői online tájékoztatóján bejelentette, hogy többi között

csökkenteni fogják az Alibaba virtuális gyékényén portékájukat áruló kereskedők csatlakozási díját, valamint az e-boltok üzemeltetéséhez kapcsolódó költségeket.

A vezérigazgató jelezte, hogy a bírság megfizetése és a határozatban előírtak betartása után ismét bírják a pekingi vezetés bizalmát, ami a kínai üzleti életben való boldogulás alapfeltétele. Joe Tsai alelnök szerint is hatóság megerősítette, hogy az Alibaba üzleti modellje működőképes, a platform alapú e-kereskedelemmel szemben semmilyen alapvető probléma sincs. Meglehet, hogy így van, a modell működik, a gyakorlat viszont azt igazolja, hogy az üzemeltetés során és a finomhangolásban komolyabb, reparálandó hiányosságot akadtak.

Igaz az is, hogy Peking napokkal azután csapott le az Alibaba-csoportra, hogy Jack Ma elszólta magát, és súlyos kritikával illette a begyöpösödött, a pénz- és tőkepiacok egészséges fejlődését nem támogató központi szabályozást. Ezután tűnt el a közéletből egyik napról a másikra a vállalatbirodalom alapítója. Nem tudni, hogy bő három hónapos távolléte alatt őszinte önkritikát gyakorolt-e, mindenesetre utána az Alibaba behódolt, s minden téren készséges együttműködő partnerként állt a hatóságok rendelkezésére.

A lényeg, hogy mindenki megkönnyebbülhet, az Alibabánál fogyasztóbarát reformok jönnek, a bírság kirovásával pedig lezárul ez a fejezet

– értékelte a Reutersnek a fejleményeket Kenny Ng, az Everbright Sun Hung Kai elemzője, rámutatva arra, hogy a befektetői aggodalom elszállt, s ennek köszönhetően a múltban sokszor a feltörekvő piaci részvények között le-lemaradozó Alibaba részvény ismét az érdeklődés fókuszába kerül – immár pozitív értelemben.