Hitelből tőzsdéznek az amerikai kisbefektetők

Még mindig a Archegos hedge fund összeomlásán rágódik a Wall Street Journal. Miközben az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed megköveteli, hogy a befektetők minden részvénybe fektetett dollárja mögött legalább 50 centnyi fedezet legyen, az Archegost vezető Bill Hwang a tőkeáttétek révén alig 15 cent fedezettel kereskedett.

Ráadásul, részvénycsere ügyleteket bonyolított, vagyis a részvényeket az elsődleges brókerként közreműködő nagybankok – Credit Suisse, Nomura, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank – vásárolták, s kölcsönözték az Archegosnak, mely így koncentrált pozíciói ellenére elbújhatott a közkézhányadosok névtelen tömegében. Amíg Hwang szerencsés kézzel fogadott, igazi aranybánya volt a bankoknak, mióta megbukott, 10 milliárd dollárnál is nagyobb veszteséget kellett leírniuk.

A Wall Street-i szleng szerint az Archegos bankhitellel fedezett részvényügyletei a „turbófeltöltős” változatot képviselik.

A New York-i tőzsde pénzügyi és ipari szabályozási hatósága, a FINRA azonban riasztó adatokat közölt, melyek szerint a mostani részvénypiaci buborékot jelentős mértékben hitelek dagasztják.

Idén február végén a kisbefektetők 814 milliárd dolláros hitelállománnyal rendelkeztek, ami 49 százalékos növekedés az egy évvel korábbi szinthez képest.

Ilyen éves növekedést 2007 óta nem mértek a Wall Street-en, vagyis utoljára a 2008-as pénzügyi válság előtt volt ennyire hiteléhes a részvénypiac.

Elemzők szerint a fedezeti adósság növekedése nagyban hozzájárul a tőzsdebuborékok kialakulásához. Nem egyetlen tényezőként, hiszen a szövetségi segélyek jelentős része is a tőzsdén landolt, a bezárt kaszinók szerencsejátékosai is a parkettre tévedtek, a karantén intézkedések durván átrendezték a részvénypiacot, nagy nyerteseket és nagy veszteseket gyártva, s még a közösségi oldalak is beleszóltak a „mindent veszünk raliba”.

Mégis fontos körülmény, hogy amíg a hitelek a bikapiacot táplálják, addig a medvepiacon súlyosbítják a befektetők helyzetét. A buborék kipukkanásakor tömeges margin call hívásokra lehet számítani, s szinte előre borítékolható a kisbefektetők összeomlása, hiszen a részvénypozícióikat hitelből építették, de nem valószínű, hogy a veszteségek kiülésére is kapnak majd hiteleket.

Mert a hitelből vásárlás, a tőkeáttét és a részvénycsere eltakarta a valós helyzetet. Az agyonhitelezett kisbefektetők, akik az interneten hájpolt részvényekbe fektetnek, gyakran komoly tőkeáttéttel, kifejezetten vakon repülnek. Még annyira sem érzékelik a valós piaci helyzetet, mint a bankházak.