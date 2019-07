Hitel, kötvénykibocsátás vagy akár intézményi befektetők bevonása is szóba jöhet a T-Systems felvásárlásának a finanszírozása kapcsán

– mondta a Figyelőnek adott exkluzív interjúban Jászai Gellért, a 4iG nagytulajdonosa.

A vételárról csak annyit árult el, hogy magyarországi viszonylatban kifejezetten nagy volumenű ügyletről van szó. A társaság a nemzetközi porondon is megmérettetné magát. A cégvezető szerint a további tulajdonszerzésekhez az Opusban meglévő részesedésének az értékesítésére is szükség lehet. Az üzletember – aki már nem a Mészáros-csoport részeként építkezik tovább – annak viszont örül, hogy a barátja, Mészáros Lőrinc befektetőként továbbra is jelen van tőzsdei vállalatában – mondta a hetilapnak.

Kedden jelentették be a tőzsde honlapján, hogy a 4iG megállapodást kötött a Magyar Telekommal a T-Systems felvásárlásáról. Jászai Gellért a hetilapnak elmondta, hogy „egy üzleti megállapodás legfontosabb része általában a vételár”, azonban számukra „a névhasználat és a viszonteladói együttműködés is legalább ennyire lényeges volt”.

Ez a megállapodás nem csupán egy adásvételről szól, hanem hosszú távú partnerséget is jelent, amely keretbe foglalja majd az együttműködést Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatójával mind a telekommunikációs, mind az informatikai szegmens tekintetében

– mondta a 4iG nagytulajdonosa. Az előzetes megállapodásba ugyanakkor csak a legfontosabb alapvetések kerültek be, a tranzakció részletes feltételrendszerét a végleges adásvételi szerződés tartalmazza majd, míg a tranzakciót az év végéig zárni fogják.