Jó negyedéves jelentés várható a Zwacktól

Bár a húsvéti forgalom az előző negyedév eladási statisztikáját javította, a Zwack a június 30-án zárult, 2018–2019-es pénzügyi év első negyedére sem panaszkodhat: forgalma néhány százalékkal emelkedhetett az előző év azonos időszakához képest. Az elemzői várakozást a társaság gyorsjelentése erősítheti meg, amelyet csütörtökön publikálnak.

Kisebb növekedésre számítunk, bár idén a húsvéti időszakot megelőző vásárlások az előző negyedévre estek, ugyanis április 1-jén volt húsvétvasárnap. Egy évvel korábban április közepére esett a húsvéti hétvége, így az ünnep annak a negyedévnek a forgalmát dobta meg

– mondta a Világgazdaságnak Wolf Martin.

A KBC Equitas elemzője arra számít, hogy a növekvő reálbérek és a magas foglalkoztatottság miatt meglóduló fogyasztás közepette a prémiumtermékek is jobban fogytak. Egy százalék alatti, de valamelyest érezhető pozitív hatása lehetett a labdarúgó-világbajnokságnak is. „Meccsnézés közben a legtöbben sört isznak, de a röviditalok népszerűsége is emelkedik egy-egy ilyen esemény során. A Diageo termékportfólió-aránya is növekedhetett, ami olyan szempontból nem előnyös, hogy a Zwacknak azon kisebb az árrése, mint a saját termékeken.”

Az alkoholos italok népegészségügyi termékadója alóli mentesség megszűnése a pálinkáknál és a gyógynövénytartalmú italoknál kedvezőtlen változás a Zwack szempontjából.

