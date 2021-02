Kaliforniai udvarházból a Wall Street-re költözik az online bróker?

A GameStop spekuláció miatt egekbe szökött fedezeti igény miatt részvényvásárlási korlátozásokra kényszerült Robinhood, 3,4 milliárd dollár kockázati tőkét vont be néhány nap alatt. Emellett bankhitelekből is lehívtak félmilliárdot. És az ügyfelek is kaptak margin call hívásokat, hogy pótbefizetésekkel stabilizálják a számlájukat. Miután a GameStop rali csúcspontján az elszámoló ház megtízszerezte a letéti igényt, s 3 milliárd dollárt kért nyitáskor a Robinhoodtól. Amit a legvolatilisebb részvények kereskedelmének korlátozásával 1,4 milliárd dollárra sikerült leszorítani, s mivel 700 millió volt a számlán, csak másik 700 milliót kellett azonnal befizetni.

A Wall Street Journal szerint a Tiger Global Management 250 millió dollárt fektetett be a ma már közel 20 millió felhasználót kiszolgáló Robinhoodba, de nagy összeggel szállt be az Iconiq Capital, melynek Mark Zuckerberg is az ügyfelei közé tartozik. Szép summát dobott a kalapba a Ribbit Capital, a Sequoia Capital, az Index Ventures és az Andreessen Horowitz kockázatitőke-társaság. A PitchBook adatszolgáltató szerint az elmúlt két évtizedben egyetlen fordulóban ennél több tőkét csak a Juul Labs, az Uber Technologies és a WeWork tudott begyűjteni.

A Robinhood alapítóit is meglepte az a mohóság, ahogy a kockázatitőke-társaságok és a fedezeti alapok tülekedtek,

hogy a jövőben részesedést szerezhessenek a Robinhoodban.

A Robinhoodot kisegítő nagybefektetők az amerikai tőzsdei lap információi szerint 30 százalékos diszkonttal jegyezhetnek majd részvényt egy tőzsdei bevezetés (IPO) esetén. Az IPÓ-t egyébként a Robinhood már tavaly ősszel kilátásba helyezte. Azt követően, hogy a tavaly márciusi tőzsderobbanás idején szétzilálódott társaságot sikerült valamennyire ráncba szedni. Bár a Robinhood jutalékmentes kereskedést kínál, s a kisbefektetők tömegére fókuszál, tavaly tavasszal a cég mégis csupán 100 fős ügyfélszolgálattal fogadta a 3 millió új ügyfelet. Ma már 1000 fős az ügyfélszolgálat és az idén januári ügyfél roham idején nem volt olyan kínos szoftver összeomlás, mint tavaly márciusban,

amikor órákra offline állapotba zuhant a platform.

A piaci szabályok betartására immár egy korábbi tőzsdefelügyeleti tisztviselő, Dan Gallagher ügyel, míg a marketinges és kommunikációs csapat vezetését Christina Smedley vette át, aki korábban a Facebook kriptovaluta projektjével szerzett hírnevet magának. A Robinhood mégsem tekinthető igazán tőzsdeérett társaságnak.

A StartUpot két stanfordi öregdiák, Vlad Tenev és Baiju Bhatt alapította.

Mindketten szoftverfejlesztők. Máig több a cégnél az informatikus, mint a pénzügyes és a marketinges. Hol másutt, mint Kaliforniában, a Sunset Magazin egykori székhelyén, egy festői környezetbe épült vidékies udvarházban dolgoznak. A Menlo Parkban lévő kampusz még leginkább a munkoholista komputertervezők szanatóriumára hajaz, ahol a belső hírláncon vaskos tréfákat megeresztő munkatársakat meglepetésként érte, hogy a tőzsdefelügyelet élőben figyeli a brókercégek belső levelezését.

A Robinhood vezetőjét, Tenevet február 18-án hallgatja meg az amerikai Képviselőház pénzügyi szolgáltatási bizottsága a GameStop spekuláció idején történtekről. Ennél azért izgalmasabb, hogy mit lép majd az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) új vezetője Gary Gensler, aki még a kinevezése szenátusi jóváhagyására vár? Tavaly egyébként a SEC már vizsgálta a Robinhood gyakorlatát, hogy a kisbefektetők teljes megbízásállományát árjegyzőknek adja el, még egy részét sem továbbítja a tőzsdére, s az árjegyző cégek lényegében a befektetési információért fizetnek. A Robinhood nem cáfolt és nem tagadott, hanem megállapodott a felügyelettel egy 65 millió dolláros bírság befizetésében.

Mindesetre beszédes, hogy a Tesla alapító Elon Musk egy minapi közösségi média adásban „Vlad részvény-fejedelemnek” szólította Tenevet, alig burkoltan utalva Drakulára, s megkérdezte tőle:

valóban eladja-e az ügyfeleit?

Musk rosszallása, persze, érthető, mert a magát pénzügyi populistaként eladó Robinhood simán kölcsönzött Tesla részvényeket a shortoló hedge fundoknak. Vagyis a kaliforniai napfényben kisbefektetők millióit toborzó StartUp azért elég jól feltalálta magát a Wall Street sötét urainak világában.