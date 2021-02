Kaszinó részvények is profitálnak a rotációból

Már az utazási papírokat is elérte a részvénypiaci rotáció, amit az amerikai kötvényhozamok mellett a kedvező járványügyi hírek fűtenek. A makaói, szingapúri és vegasi kaszinóiról ismert Las Vegas Sands részvénye is most jött lendületbe, az elmúlt 5 napban 9 százalékot emelkedett az árfolyam, nagyon fontos ellenállásokat lépett át.

Egyéves csúcsot döntött a kurzus és egyre izgalmasabb a technikai kép – hívta fel a fiygelmet Nagy-György János, a KBC elemzője. Mint mondta, a Las Vegas Sands részvénye ugyan rosszul kezdte az idei évet, január végére 48 dollár környékére süllyedt az árfolyam 60 dollár közeléből. Az utóbbi hetekben azonban hatalmas fordulat állt be, s az emelkedő trendvonalról felpattant a kurzus, mely áttörte a 200 napos és az 50 napos mozgóátlagot, majd pénteken 60 dollár fölé került.

Hétfőn pedig már egyéves csúcsot döntött az árfolyam, amely 64 dollár közelébe is felszúrt, és végül 61,7 dolláron, 2,6 százalékos pluszban zárt.

Az elemző szerint a 60 dolláros ellenállás áttörése nagy fegyvertény, tovább javult a technikai kép, így újabb szinteket célozhat meg az árfolyam. Első körben betöltésre kerülhet a tavaly februári rés, majd a 70 dolláros szint is célkeresztbe vehető. A lendület megakadása esetén a 60 dolláros szint tesztelhető vissza, alatta pedig 55,5 dollárnál húzódnak még nem túl távoli támaszok.