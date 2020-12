Keanu Reeves sem segített

Lepontozta a szakmai közönség a várva várt Cyberpunk videójátékot, a karácsonyi meglepetés 300 milliárd forintnyi értékvesztést okozott a CD Projektnek – egyelőre virtuálisan.

Lábon lőtte magát a lengyel CD Projekt (CD) a hatalmas érdeklődéssel várt Cyberpunk 2077 videójáték-programjával, amely finoman szólva nem nyerte el a törzs­közönség tetszését, s ennek súlyos anyagi következményei lettek.

A varsói tőzsdén jegyzett CD a pénteki záráskor még 2240 milliárd forintnyi zlotyt ért, tegnap azonban ebből 14 százaléknyit, azaz 313 milliárdot veszített csak amiatt, hogy a legnépszerűbb játékértékelő portálon a gamerek alaposan lehúzták a kereskedelmi forgalomba múlt héten került lövöldözős szoftvert.

A jövőből visszatért Keanu Reeves (képünkön) karaktere hiába forgatja jól a fegyvert, az élményen srófolni kell a Metacritic gamerjei szerint: ők a PlayStation 4-es konzolon futó programot 2,7-re, míg az Xbox One konzolon futó megfelelőjét 3,7-re pontozták a tízes skálán.

Az ügy súlyosságát jelzi, hogy az 1111 főt foglalkoztató CD kora délutánra válságértekezletet hívott össze, amelyen a vezetés a helyzet áttekintése után közölte, hogy tartják magukat eredeti terveikhez, és 2021 első negyedévében hirdetik meg új stratégiájukat. Hogy addig a legfőbb bevételi forrásukat jelentő Cyberpunkkal mi lesz, azt nem közölték, de a szokásos frissítésekre, élményfokozó funkciók bevezetésére addig is minden bizonnyal sort kerítenek.

A Sony és a Microsoft jelezte, hogy kártalanítja a Cyberpunk digitális verziójának csalódott letöltőit.

A Cyberpunk mögött nyolc év fejlesztő munka áll, a cégvezetés ezért is óvakodik a hirtelen lépésektől, s ahogy Vlagyimir Beszpalov, a VTB Capital elemzője a Reutersnak elmondta, nemcsak a játékon, hanem a gamerekkel való kommunikáción is sürgősen javítani kell. Szerinte a gyermekbetegségek kezelése után jövőre 33 milliót is el lehet adni a videójátékból.

A CD 2020 első kilenc hónapjában 105,5 millió euró bevételt ért el, adózott eredménye a bázisidőszakinak a két és félszerese, 38,3 millió euró volt.

Pozitív hír is érkezett a játékvilágból: a Need for Speed és a FIFA 2021 fejlesztője, az Electronic Arts (EA) egy 1,2 milliárd dolláros ügyletben megszerezheti a Formula One játékokat jegyző Codemasterst, kiütve a nyeregből a rivális Take-Two (T-T) Interactive Software-t. Az EA 604, a T-T ellenben csak 485 pennyt ajánlott részvényenként. A Codemaster árfolyama tegnap 18 százalékkal erősödött.