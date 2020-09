Két éven belül zárkóznak fel a régió részvénypiacai

Térségünket egy ideje mellőzik a nemzetközi befektetők, de bármikor fordulhat a kocka – derült ki Forián-Szabó Gergely előadásából az Amundi sajtóreggelijén.

Nagyon lemaradtak régiónk részvénypiacai a meghatározó amerikai és nyugat-európai tőzsdéken jegyzett papírokhoz képest

– mondta el Forián-Szabó Gergely, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója a cég ma reggel virtuálisan megtartott sajtóreggelijén. Annál is inkább feltűnő a kontraszt, mert a többi feltörekvő övezet már erőteljes felzárkózásba kezdett. Az elemzők nem igazán tudják egyelőre a divergencia okát, bár a térség már a múltban is többször merült Csipkerózsika álomba hosszabb-rövidebb időre, hogy aztán hatalmas ralival hozza be a lemaradást.

Forián-Szabó Gergely szerint maximum két éven belül kerülhet sor az újabb kiegyenlítődésre. Az Amundinál egyébként a 3,9 százalékos belföldi infláció lefékeződésére számítanak, mivel az előrejelzések szerint csökkenni fog a bértömeg-kiáramlás, és ez visszaveti majd a szolgáltatások iránti keresletet is. Emellett a nyugat-európai alacsonyabb infláció ugyancsak visszafoghatja a magyar árdrágulást.

Az Egyesült Államokban a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (FED) nemrég módosult politikájára utalva a szakember elmondta, hogy az infláció, és az inflációs várakozások növelése mellett kimondatlan célja a dollár gyengítése is, és utóbbit sikerült sikerült is elérnie. Az euróövezetet az újabb devizaháború kirobbanása és az euró drágulása nehéz helyzetbe hozta a koronavírus-járvány körülményei közepette, ezért az Európai Központi Banknak nincs más választása, mint a mennyiségi lazítás (Quantitative easing; QE) bővítése, hiszen az alapkamatot már nem nagyon lehet még lejjebb vinni.