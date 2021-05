Kétszáz napos mozgóátlagról pattant vissza a forint

A régiós devizákkal együtt a forint is erősödött hétfőn. A 200 napos mozgóátlag azonban megfogta az euró-forintot. Kedd reggel 359,3 közelében is járt a jegyzés, délelőtt azonban 360 fölé emelkedett a kurzus.

A 200 napos mozgóátlag (358,85) közeléből indult emelkedés az euró-forint jegyzésében, s jelenleg pontosan a hosszú távú emelkedő trendvonalnál (360) vagyunk

– mondta Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője. Hozzátéve: amennyiben ez áttörésre kerül, ismét emelkedő hullám indulhat, a 364-365-ös zóna irányába.

Óvatosságra int azonban, hogy rövid időn belül másodjára teszteli a forint a támaszokat.

Azért is érdekes a kép, mert a jegybank számára most még a 356–364-es sáv is komfortos, ez ugyanis enyhítené valamelyest az inflációs nyomást. Ugyanakkor 350 alatti euró–forint esetén már a betéti kamat visszavágása várható a jelenlegi 0,75-ról 0,6-re.

Bár továbbra is vételi lehetőségek adódhatnak, de az elemző szerint érdemes lehet a long pozíciók alá stop-loss megbízást elhelyezni, melynek optimális szintje 355 alatt lehet.

Szerinte a kérdés néhány napon belül eldőlhet, az emelkedés forgatókönyvét hosszabb távon csak a 355-ös szint letörése esetén vethetnénk el.