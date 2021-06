Kihasználja a szárnyalást az AMC

Az AMC részvényei az elmúlt időszak komoly menetelésének köszönhetően a múlt hét hétfői 13 dollárról több mint 62 dollárig erősödtek és a vállalat, miután kedden a Mudrick Capital részére értékesített 8,5 millió részvényt, most közvetlenül a kisbefektetőkhöz fordul, akik számára 11,5 millió papír megvásárlását teszi lehetővé – írja a The Street.

A vállalat vezérigazgatója remekül kommunikál a nyereségektől megrészegült kisbefektetőktől, tegnap ingyenes popcornt és más kedvezményeket ígért a kisbefektetők részére a twitteren.

Today, AMC and I launch an innovative effort to communicate often with AMC shareholders. #AMCInvestorConnect gets you AMC Stubs benefits and ***SPECIAL SHAREHOLDER REWARDS*** for those who patronize AMC Theatres in the U.S. Sign up is completely free at https://t.co/b5l62CQlD0 pic.twitter.com/h42VGCCD1I

— Adam Aron (@CEOAdam) June 2, 2021