Látványosan felgyorsult a világ

Az új koronavírus hatására eddig még soha nem látott sebességgel indultak be a gazdasági, valamint a pénz- és tőkepiaci folyamatok.

Sokan a 2008–2009-es eseményekhez hasonlítják a mostani folyamatokat, ám nemcsak a kiváltó ok – mérleg- és adósságproblémák 2008-ban, eseményvezérelt bizalmi válság napjainkban –, hanem a válság lefutási sebessége is teljesen eltérő. A tegnap délután megjelent amerikai munkaerőpiaci adatok szerint 3,3 millióan folyamodtak első alkalommal munkanélküli-segélyért, ez többszöröse a 695 ezres csúcsnak, ami alátámasztja, hogy a máskor hónapokig elhúzódó alkalmazkodási folyamat most szó szerint egyik napról a másikra következett be.

A részvénypiacon hasonlóan gyors folyamatok láthatók, az S&P 500 rekordsebességgel, mindössze 22 nap alatt zuhant 30 százalékot. A szemmel látható negatívumokon túl azonban a gyors zuhanásnak két előnye is van. Egyrészt a gyors zuhanást gyors felpattanás szokta követni a piacokon és a reálgazdaságban, hiszen, úgymond, a gazdaság szövete kevésbé sérül, a vállalati és lakossági tartalékokat kevésbé élik fel, kisebb a beszállítói láncok megszakadásának az esélye.

Másrészt a gyors összeomlást látva rekordsebességű fiskális és monetáris politikai beavatkozások történtek a fejlett országokban, ami a tőkepiacokat is megtámogatta.

Míg 2008–2009-ben a Fednek egy évre volt szüksége, hogy a kamatszintet zéróra vágja, most ehhez kevesebb mint két hét kellett. Az eszközvásárlási program esetében is szinte egyből korlátlan lett az összeg nagysága. Az EKB is a nem konvencionális lazítási eszközökhöz nyúlt, míg az előző válságban 2015-ig kellett a programra várni, ráadásul az idei 1110 milliárdos keretösszeg duplája a korábbi éves csúcsnak. A kormányok pedig sorra jelentik be a GDP 10-20 százalékát is elérő stimulusokat. A fejlett országok kormányai és jegybankjai rájöttek, hogy minél később lépnek, annál nagyobbak lesznek a károk, és a V alakú felpattanás úgy megy át egyre inkább elhúzódó U alakzatba, ami nemcsak lassabb felpattanást, de nagyobb gazdasági károkat is jelent.