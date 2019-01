London kivételével jó napot zárt Európa

London kivételével emelkedéssel zártak a főbb nyugat-európai tőzsdék pénteken, a nap nyertesei a technológiai részvények voltak, valamint a kereskedelmi változásokra érzékenyen reagáló szektorok, mint például az autógyártás vagy a nyersanyagipar.

A londoni FTSE-100 mutató 0,14 százalékos mínuszban,

a frankfurti DAX-index 1,36 százalékos emelkedéssel,

a párizsi CAC-40 index 1,11 százalékos pluszban

fejezte be a kereskedést. Milánóban 1,26 százalékkal, Madridban pedig 0,38 százalékkal kúszott feljebb az irányadó tőzsdemutató.

A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,57 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,59 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 1,18 százalékkal emelkedett.

Nem hatott a kedvező nemzetközi hangulat a BÉT-re A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 0,13 százalékos emelkedéssel, 40 944,82 ponton zárt pénteken.

Az európai technológiai vállalatok árfolyama annak ellenére is jelentősen emelkedett, hogy az Intel amerikai mikroprocesszor- és csipgyártó a vártnál nagyobb profitról számolt be negyedik negyedéves gyorsjelentésében, de a folyó negyedévre vonatkozó előrejelzésével csalódást okozott az elemzőknek. Árfolyama 6,56 százalékos mínuszban állt a New York-i tőzsdén, nyitás után két és fél órával.

A világ egyik piacvezető, szilíciumlapkákat gyártó cége, a müncheni székhelyű Siltronic (WAF) 5,3 százalékos, az olasz-francia STMicroelectronics csipgyártó 4,2 százalékos, a német Infineon félvezető-ipari vállalat pedig 2,26 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést.

A Renault francia autógyártó 4,91 százalékos nyereségben zárt, miután Szeko Hirosige japán gazdasági, kereskedelmi és ipari miniszter közölte, hogy fenn kell tartani a stabil szövetséget a Nissan Motor és a Renault között.

Az Ericsson svéd távközlési óriás negyedéves szinten 10 százalékkal tudta növelni bevételeit, és az elemzők által vártnál kisebb volt a vesztesége is, árfolyama 2,8 százalékkal nőtt. A Vodafone brit mobilszolgáltató árfolyama viszont 4,89 százalékkal csökkent, mert csalódást okozott a pénzügyi évének harmadik negyedéről közzétett beszámolójával. Hasonló okok miatt a Telia svéd távközlési szolgáltató is 4,58 százalékos mínuszban zárta a napot.

New Yorkban, az európai tőzsdezárás idején, a Dow Jones ipari átlag 0,88 százalékos, az S&P 500-as index 0,90 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 1,10 százalékos pluszban állt.

Drágul az olaj

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik.

A legközelebbi, márciusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,59 százalékos pluszban, 61,45 dolláron,

a WTI pedig 0,79 százalékos nyereségben, 53,55 dolláron forgott.

Egy euróért 1,1406 dollárt adtak a nemzetközi bankközi piacon, 0,90 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszköz.