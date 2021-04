Malacuk volt a disznókra fogadóknak

A sovány sertéshús ára a chicagói árutőzsdén júniusi szállításra már több mint 31 százalékkal emelkedett az idén, látótávolságba hozva a 2014-es abszolút csúcsot. Az amerikai exportpiac bővül, pedig ott még csak most kezdődik a grillszezon.

Megállíthatatlannak tűnik a sovány disznóhús drágulása az árutőzsdéken, a múlt héten tovább emelkedett a legnagyobb volumenben kereskedett, júniusi szállításra vonatkozó amerikai határidős ár: egy fontnyi (45 dekagramm) mennyiségre 108 dollárcent feletti áron is kötöttek üzletet.

A Chicago Mercantile Exchange-en (CME) ugyanerre a határidős szállításra az év elején még 82 cent körül lehetett szerződni, a drágulás azóta szinte korrekciók nélkül zajlik. A CME nem a kisbefektetők terepe, egy kontraktus egysége 40 ezer fontnyi sertéshús, tehát

a legkisebb felvehető pozíció értéke jelenleg megközelíti a 13 millió forintot, persze kisebb alapletétet is elegendő fedezetként elhelyezni.

A trendek a tőzsdén kereskedett befektetési alapokkal is követhetők, például a WisdomTree Lean Hogs ETF-en keresztül.

A határidős sovány disznóhús- (lean hogs) termék 1966-os bevezetése óta a jelenlegihez hasonló magas árra csupán a 2014-es sertésvész idején volt példa, akkor 133 centig szaladt a kurzus.

Pénteken a The Pig Site szakportál arról írt, hogy hiába kúsznak egyre magasabbra a kiskereskedelmi árak, a kereslet változatlanul erős a sertéshúsra Amerikában. Az elmúlt ötven év harmadik legmeredekebb ralija a sertéspiacon így akár folytatódhat. Ezt az erős kínai kereslet is támogatja, ahogy a más országokat is érintő afrikai sertéspestis felbukkanása is.

A jegyzésárak növekedését az sem gátolta, hogy – az amerikai agrártárca közlése szerint – az április 1-jével záródó héten az ország az előző négy hét mozgóátlagához képest már 22 százalékkal kevesebb sertéshúst exportált. A kivitel azonban hamarosan újra meglódulhat, vélik a Bloombergnek nyilatkozó szakértők, mivel Kínában ismét felütötte a fejét a sertéspestis, mint ahogy a Fülöp-szigeteken is.

Ez utóbbi az amerikai sertéshús leggyorsabban növekvő felvevőpiaca, s az is maradhat, miután a múlt héttől már alacsonyabb vám terheli a sertésáru importját.

A hírportálnak Altin Kalo, a Steiner Consulting elemzője elmondta, a kereslet nemcsak Ázsiában nő, hanem a járványügyi korlátozások alól szabaduló Egyesült Államokban is, ahol az éttermek igényeivel és a családi grillpartikkal nem biztos, hogy lépést tud majd tartani a kínálat.

A sertéshúsrali egyébként nem csak árupiaci szemmel kiugró: az S&P GSCI Lean Hogs Index 10,4 százalékkal nőtt márciusban, míg az első negyedévben 27,4 százalékkal

– ehhez képest az S&P 500 részvényindex 5,8 százalékos háromhavi menetelése még akár szerénynek is tűnhet. Az amerikai sertésállomány csökkenéséről nemrég közreadott negyedéves jelentés újabb lendületet adott a sertéspiacnak: március elején 74,8 milliós volt az állomány, vagyis az egy évvel korábbinál 2 százalékkal kisebb, a háromhavi csökkenés pedig 3 százalék volt. (A 2014-es árrekord idején az állomány 61 milliós volt.)

Árfelhajtó tényező az is, hogy a farmerek igyekeznek kihasználni a magas tőzsdei árakat, és 2,5 százalékkal kevesebb kocát tartottak meg (tenyésztésre), mint egy évvel korábban.