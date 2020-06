Ezerdolláros papír lett a Tesla

Valóra nem váltott álmok és értelmezhetetlen értékelési mutatók jellemzik a Tesla elmúlt éveit. Elon Musk alapító-vezérigazgatónak azonban ügyes kommunikációval ismét sikerült a járvány okozta nehézségekről a jövőre terelnie a befektetők figyelmét.

Nem csillapodik a felhajtás a Tesla részvényei körül, a szerdai kereskedést már 1025 dolláron zárta az elektromosautó-gyártó, miután Elon Musk a dolgozóknak szóló kedd éjszakai keltezésű levelében arról írt, hogy a Tesla Semi nagyobb mennyiségű termelésére kell koncentrálni. Igaz, a formabontó új, teljesen elektromos nyerges vontatóról az utóbbi időben nem sok információ érkezett, még azt sem tudni, hol készül majd – írja a The Wall Street Journal (WSJ).

Az üzleti lap szerint a befektetői lelkesedést egyértelműen az magyarázza, hogy

egyre világosabbá vált, hogy a jövő személy- és teherszállító járműveit villanymotor hajtja majd.

Evidens az összehasonlítás, amely a világ legnagyobb autógyártójával, a Toyotával veti össze a Teslát. Az 1025 dolláros árfolyamhoz most 216 milliárd dolláros tőzsdei kapitalizáció társul, az elképesztő tőzsdei ralival a Tesla egyre közelebb kerül japán riválisához.

A koronavírus-járvány kitörése előtt az elemzők úgy kalkuláltak, hogy ebben az évben végre beérik az előző évek munkájának gyümölcse, azazhogy a gyártásba és a fejlesztésbe ölt milliárdok egy része immár a profitsoron is visszaköszön.

Ehhez hozzájárul Musk ígérete, amely szerint az átadások 36 százalékkal nőhetnek, s világszerte félmillió új Tesla juthat el a megrendelőjéhez. Most a járvány első hulláma után még kétséges, hogy történetében először tud-e éves szinten is nyereséget felmutatni a gyártó. Ezt célozva – és a helyi korlátozásoknak fittyet hányva – újraindult az autógyártás Kaliforniában. A szigorú szabályok felrúgásának következményeit Elon Musk magára vállalta, kérve, hogy ha bárkit is letartóztatnak a szabályszegés miatt, az ő legyen.

A valóra nem vált álmok közé tartozott eddig a Semi kamion is, amelyet 2017-ben jelentettek be az új Roadster modellel együtt. Akkor 2019-es bevezetést és egy töltéssel 500 mérföldes menettávolságot ígértek, majd idén januárban Musk 2021-re módosította a piaci megjelenést.

A teljes cikket a Világgazdaság pénteki számában olvashatja