Távközlés Már csak egy ütős osztalékpolitika hiányzik, a gyorsjelentésben minden lényeges sor bővülést mutathat

Javulhattak a Magyar Telekom számai

A lezárások alatt is változatlan maradt az igény a Magyar Telekom szolgáltatásaira, miközben jól mehetett a készülékértékesítés is, sőt a cég valószínűleg a költségeiből is faragott.