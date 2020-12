Meddig tart ki az euró optimizmus?

2018 óta nem látott szintekre emelkedett az euró-dollár jegyzés a 1,22-es, korábbi lokális csúcsnál húzódó ellenállás szignifikáns áttörésével.

Véleményem szerint akár 1,25-ig is erősödhet az euró a dollárral szemben

– mondta a Világgazdaságnak Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője.

Hozzátéve: több tényező is a dollár ellen szól. A tengerentúlon magasabb az infláció, s jobb a részvénypiaci hangulat, míg a Fed döntéshozói 2023-ig nem számolnak kamatemeléssel. Ezért most Európában kedvezőbbek a kockázatmentes reálhozamok, mint Amerikában. De csupán technikai alapon is vehetett újabb lendületet az emelkedés.

Felfelé a következő útba eső ellenállás 1,2335-nél található, ám az igazán erős technikai szint 1,25-nél húzódik. Az első szintet még ebben a hullámban elérheti a jegyzés, hiába mutat túlvettséget az RSI indikátor, majd kisebb negatív korrekció indulhat

– tette hozzá az Equilor elemzője.

Az Erste elemzői arra hívták fel a figyelmet, hogy a Citigroup úgynevezett „FX Pain” indexe alapján az elmúlt 7 évben soha nem voltak a befektetők ennyire optimisták az eurót illetően, mint most.