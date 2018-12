A következő napokban kiemelten érdemes lesz a Mol árfolyamára figyelni Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

A múlt héten a nemzetközi befektetői hangulat némi javulásával párhuzamosan pozitív korrekció kezdődött a hazai részvénypiacon. A BUX index a 39 110 pontos szintről 40 000 pont fölé tudott emelkedni, a technikai kép alapján azonban a következő hetekben is ideges, hektikus mozgásokra lehet számítani, további, akár jelentős negatív korrekciós hullámokkal tarkítva. Fontos támasz húzódik 39 732 pontnál, ez a korábbi emelkedő hullámra mért 23,6 százalékos Fibonacci-szint, letörése esetén 39 000 pontig eshet az index, ahol már érdemes lehet a vételi lehetőségeket keresni a későbbiekben.

A vezető részvények közül az OTP árfolyama a múlt héten ismét megérintette a korábban beállított történelmi maximum szintjét 10 850 forintnál, majd kisebb negatív korrekció kezdődött.

Jó eséllyel kialakulhat egy dupla tető alakzat, ez esetben hamarosan újabb csökkenő hullám indulhat a 11 100–11 200 forintos támaszzóna irányába. Ugyanakkor – ha a nemzetközi befektetői hangulat a következő napokban markánsan javulna – új csúcsra is felszökhet a bankpapír jegyzése, ez esetben 12 300 forintnál lehet az első potenciális megálló, amelyet Fibonacci-szintekkel kapunk meg. Meghatározó támasz felé közelít a Mol árfolyama, a következő napokban kiemelten érdemes rá figyelni.

A grafikonon látható, szinte teljesen szabályos, május óta emelkedő trendcsatorna alsó trendvonala 3050 forintnál található, és az ötvennapos mozgóátlag is erősíti. A szint közelében érdemes lehet a vételi lehetőségeket keresni, hiszen az elmúlt hónapokban a legtöbb esetben meg tudta fordítani a trendvonal a mozgás irányát. Ha most is így lesz, a következő emelkedő hullám újabb 200 forintos árfolyammozgást eredményezhet, a felső trendvonal 3250 forintnál húzódik.

A vételi pozíciók stopszintjét kicsivel 3000 forint alatt érdemes elhelyezni, így kiváló, 3:1 feletti hozam-kockázat arányt kapunk.

A Richter jegyzése ismét a kulcsfontosságú 5500 forintos szint alá süllyedt, a technikai kép kissé negatív, s ezt erősítik az indikátorok is. A következő fontosabb támasz 5350 forintnál található, ott húzódik az ötvennapos mozgóátlag és egy szeptember óta emelkedő trendcsatorna alsó trendvonala is, ezért legközelebb e szint körül lehet érdemes a vételi lehetőségeket keresni a papírban.

Ha onnan emelkedő hullám indul, a későbbiekben ismét megközelítheti az árfolyam az 5700–5800 forintos, meghatározó ellenállási tartományt.

A teljes cikket a Világgazdaság hétfői számában olvashatja