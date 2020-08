Megszenvedhette a járványt a Magyar Telekom

Az elemzői konszenzus a Magyar Telekom második negyedéves pénzügyi jelentésében visszaeséssel számol az előző év azonos időszakához képest, az EBITDA-marzs viszont várhatóan 35,4 százalék maradhat – derül ki a társaság honlapjára feltöltött táblázatból.

Gaál Gellért, a Concorde Értékpapír Zrt. részvényelemzője azt emelte ki, hogy mind az árbevételre, mind az EBITDA-ra negatív hatást gyakorolt, hogy a fogyasztók az üzletek bezárása miatt nehezebben tudták lecserélni készülékeiket, vagy hogy a külföldi utazások elmaradása miatt a roamingolás is markánsan alábbhagyott. A készletértékesítések szerinte a harmadik negyedévben újra felpöröghetnek.

A gyenge forint is hátrányosan érintette az EBITDA-t, hiszen a társaság a készülékeket és a berendezéseket devizafizetés ellenében szerzi be. Az EBITDA mérsékelt csökkenése azt jelzi Gaál Gellért szerint, hogy a társaság sikeresen valósítja meg a költségcsökkentési programot. Folyik a létszámleépítés, megkurtították a marketingkiadásokat és a menedzsment utazási büdzséjét is. Azt a várakozást, hogy az otthon ülő emberek intenzívebb telefonos kapcsolattartása többletjövedelmet hoz a cégnek, éppen a Telekom csomagjaiban kínált átalánydíjas korlátlan beszélgetés akadályozta. A Concorde elemzője a nettó nyereség 20 százalék fölé várt zuhanását egyértelműen a megnövekedett értékcsökkenési leírással magyarázza.

A márciusi 5G-frekvencia-árverésen 54 milliárd forintért megszerzett licencjogot és az ehhez kapcsolódó használati jogokat ugyanis a cégnek kapitalizálnia kellett, és minden negyedévben csökkentenie kell az értékéküket. A második negyedév profitja emiatt 2-3 milliárd forinttal lett karcsúbb.

