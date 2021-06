Megtört a trend, csökkent a vagyon

Az előző hónapoknál lényegesen visszafogottabb érékesítésnek is betudhatóan májusban minimális csökkent a hazai befektetési alapok vagyona.

Kilenc hónap töretlen bővülést követően májusban enyhén csökkent a hazai befektetési alapok vagyona. A Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) friss adatai szerint a szektor múlt hónap végén 7143,6 milliárd forintot kezelt, 10,5 milliárd forinttal – 0,1 százalékkal – kevesebbet, mint áprilisban.

A minimális csökkenéshez az összességében kedvezőtlenül alakuló árfolyammozgások mellett az is kellett, hogy a befektetők látványosan visszafogják vásárlásaikat.

Az előző hónapokra jellemző, 50-60 milliárd forintos mennyiséggel szemben ezúttal kevesebb mint 10 milliárd forint friss megtakarítást vittek a portfóliómenedzserekhez, ez tavaly június óta a legszerényebb volumen.

A legnagyobb méretű eszközkategóriáknál jelentős pénzmozgások történtek, a kötvény és az ingatlanalapokból hat, illetve 23 milliárd forintnyi tőke távozott, a bennük kezelt összvagyon így rendre másfél, illetve 0,7 százalékkal apadt.

A vegyes és a részvényalapok ezzel szemben továbbra is népszerűnek bizonyultak, előbbiekből közel 28, utóbbiból pedig 6,8 milliárd forintot táraztak be. A vegyes alapok teljesítményéhez az árfolyammozgások ezúttal nem járultak hozzá, a kockázatos eszközöknek, így a tőzsdei befektetéseknek viszont a piaci széljárás is kedvezett.

A fejlett és a fejlődő piaci részvényindexek egyaránt emelkedtek, a BUX pedig utóbbiak között is jócskán felülteljesített a 7,4 százalékos erősödésével.

A részvényalapokban fialtatott megtakarítások mindezek eredőjeként 1,6 százalékkal 716 milliárd forintra híztak, ami újabb csúcsot jelent a termékkategória történetében. Rekordot döntött a vegyes alapok vagyona is, amely 1532 milliárd forintos állománnyal már stabilan a második legméretesebb alaptípus az ingatlanos eszközök mögött.

Az intézményi befektetők pénzét kezelő zárt körű alapokba hét, az abszolút hozamú kategóriába pedig egymilliárd forint érkezett, a hozamok azonban nem tudtak hozzátenni a növekedéshez, így mindkét típus eszközértéke 0,2 százalékkal bővült.

A származtatott alapok vagyona 2,4 milliárd forinttal süllyedt, ami egy lejárt alap számlájára írható.

A magyar piacon elhanyagolható méretű árupiaci és pénzpiaci termékekből fél, illetve egymilliárd forint távozott, előbbiek vagyona azonban így is számottevően nőtt a felértékelődő nyersanyagáraknak köszönhetően.