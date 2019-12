Minimális csökkenéssel nyitotta a BUX a hét elején

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 7,84 pontos csökkenéssel, 44 199,66 ponton nyitott hétfőn.

A pénteki záró értékéhez képest 0,02 százalékkal gyengült.

Emelkedésre számított nyitás előtt az elemző

Varga Zoltán kommentárjában jelezte, hogy új csúcsra törhet a BUX index. Felidézte, hogy a hazai részvényindex történelmi maximuma 44 407 pontnál található, a következő napokban megpróbálkozhat az áttörésével a mutató.

A szakértő szerint a vezető részvények közül továbbra is érdemes figyelni az OTP mozgására, 15 000 forintnál húzódik a nemrég beállított csúcs. Hozzátette azt is, hogy a JPMorgan 17 000 forintról 17 500 forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó, 12 havi célárfolyamát, a bankház ajánlása továbbra is felülsúlyozás.

A Mol árfolyamában 2800 forintnál található támasz, és 2900-2920 forint között ellenállási zóna.

A Richter ismét lefelé fordult, az elemző szerint az 5800 forintnál található támaszra érdemes most figyelni. Jelezte azt is, hogy a társaság folytatta sajátrészvény-vásárlásait, a bejelentések szerint csütörtökön és pénteken 5-5 ezer darab részvényt vásároltak, az átlagár 5908 és 5855 forint volt.

A Magyar Telekom esetében nem történt érdemi változás, továbbra is a 435 és a 445 forintos szintek határozhatják meg a távközlési vállalat árfolyammozgását – közölte kommentárjában Varga Zoltán.