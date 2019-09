Mínuszban zárt a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 135,66 pontos, 0,34 százalékos csökkenéssel, 40 066,95 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 7,5 milliárd forint volt, a vezető részvények többsége gyengült az előző napi záráshoz képest, a legnagyobb mértékben a Mol esett.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta, a nap meghatározó eseménye az Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntő ülése, Mario Draghi elnök beszéde volt. Az EKB csütörtökön csökkentette a betéti kamatokat, emellett bejelentették, hogy havi 20 milliárd euró értékben állampapírokat fog vásárolni.

Az EKB 10 bázisponttal, mínusz 0,50 százalékra vitte le a betéti rendelkezésre állás kamatlábát.

Változatlanul hagyta az irányadó refinanszírozási műveletek szintén történelmi mélypontnak számító 0,00 százalékos kamatlábát, valamint az aktív oldali kamatláb 0,25 százalékos szintjét. A kormányzótanács emellett november 1-től újraindítja a múlt év végén leállított, és a gazdaság ösztönzését célzó eszközvásárlási programot (APP).

A vezető elemző szerint a bejelentést vegyesen fogadták a piacok, elég „nagy csapkodás” volt, iránykeresés volt jellemző Európában is. Az amerikai piacok emelkedéssel nyitottak, és a BÉT zárása előtt is pozitív tartományban voltak. A magyar tőzsde csütörtökön is alulteljesítette a nemzetközi részvényindexeket – mondta.

A Mol árfolyama 20 forinttal, 0,69 százalékkal 2890 forintra csökkent, 1,2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 50 forinttal, 0,39 százalékkal 12 630 forintra esett, forgalmuk 4,1 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama nem változott, 421,50 forintot ért, forgalma 258,9 millió forint volt.

A Richter-papírok 20 forinttal, 0,41 százalékkal 4820 forintra gyengültek, forgalmuk 1,3 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 4289,77 ponton zárt csütörtökön, ez 27,86 pontos, 0,65 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.