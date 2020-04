Nagy emelkedéssel zárt a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 898,08 pontos, 2,73 százalékos emelkedéssel, 33 761,87 ponton zárt csütörtökön.

A Mol 103 forinttal, 5,31 százalékkal 2044 forintra erősödött, 3,3 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 90 forinttal, 1,02 százalékkal 8890 forintra nőtt, forgalmuk 9 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 2 forinttal, 0,56 százalékkal 358 forintra gyengült, forgalma 136,1 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 195 forinttal, 3,05 százalékkal 6595 forintra emelkedett, forgalmuk 995,2 millió forintot ért el.

A BUMIX 3325,05 ponton zárt csütörtökön, ez 77,31 pontos, 2,38 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.

A részvénypiac forgalma 14,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője elmondta, hogy a kedvező nyitást követően kitartott a jó hangulat, délután is tovább tudtak emelkedni az árfolyamok.

A senior elemző szerint ez nagyrészt annak volt köszönhető, hogy az amerikai jegybank fél háromkor bejelentett egy új, 2300 milliárd dolláros hitelcsomagot, ami több programból áll, támogatva a háztartásokat és közepes vállalatokat, illetve a tagállamok, megyék és nagyobb városok kötvényeiből is vásárolnak 500 milliárd dollár értékben. Ezzel szeretnék segíteni a gazdasági aktivitást a járványügyi helyzetben, amit igen kedvezően fogadták a befektetők, az amerikai indexek is 1,5-2 százalékos pluszba lendültek – tette hozzá.

A Federal Reserve eddigi legnagyobb horderejű lépéseként a bankokon keresztül négyéves hiteleket fog nyújtani a legfeljebb tízezer embert foglalkoztató vállalatoknak, valamint közvetlenül vásárol a szövetségi államok, nagy lélekszámú megyék és városok által kibocsátott kötvényekből.

A forint is erősödött, így alapvetően kedvező hangulatban zárták a piacok a hetet. Nyilvánvalóan a járvány terjedésének üteme továbbra is befolyásolhatja majd a pénzpiacokat, azonban most egy picit megnyugodtak a befektetők – mondta Varga Zoltán.