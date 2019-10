Nagyra nőttek a pénzpiaci alapok

Az elmúlt fél évben 322 milliárd dollárt helyeztek amerikai pénzpiaci alapokba a Wall Street-i befektetők a FactSet és a Bank of America Merrill Lynch adatai szerint. Ekkora tőkebeáramlásra 2008 szeptembere, azaz a Lehman Brothers összeomlása óta nem volt példa Amerikában. Idén április kivételével hónapról hónapra nagyobb összeg áramlott az ilyen típusú, a többi alapnál nagyobb biztonságot nyújtó eszközökbe, mint amennyi távozott onnan, és az utolsó tíz hétből kilencben folyamatosan nőtt is a pozitív szaldó.

A pénzpiaci alapokban parkoltatott befektetések összege elérte a 3500 milliárd dollárt, ilyen 2009 szeptembere óta nem fordult elő.

A befektetők idegeit kikezdte, hogy olyan súlyú problémákkal kénytelenek állandó jelleggel hadakozni, mint a kínai–amerikai kereskedelmi feszültségek vagy az Egyesült Államok recesszióba süllyedésének veszélye. A pénzpiaci alapok népszerűségét azonban az is fokozta, hogy – amint a Moody’s megállapította – az Amerikában a jegybank szerepét betöltő Fed kamatvágásai következtében a kötvényhozamok az év eleji 2,47 százalékról októberre 2 százalékra estek vissza.

A történelmi analógiát folytatva, némi optimizmusra ad okot, hogy 2009 márciusában, amikor elindult a bikapiac, olyan részvénytőzsdei beszállási lehetőség kínálkozott a befektetők számára, amely egy életben egyszer adódik. Quincy Krosby, a Prudential Financial vezető piaci stratégája most is úgy látja, hogy amennyiben a múlt péntekihez hasonló jó hírek röppennek fel a kínai–amerikai kereskedelmi tárgyalásokról, és az Egyesült Államok gazdasága elkerüli a recessziót, hatalmas pénzmennyiséget önthetnek hirtelen az amerikai részvénypiacokra, ami újabb elsöprő erejű árfolyam-emelkedést válthat ki.

Mitch Goldberg, a ClientFirst Strategy első embere szkeptikus ezzel a forgatókönyvvel kapcsolatban. Szerinte inkább arról van szó, hogy az amerikai gazdaságtörténet leghosszabb bikapiacán rengetegen meggazdagodtak, és miután kivonták a tőkéjüket a frontvonalról, most már nem igazán izgatja őket, ha netán kimaradnak egy kisebb emelkedésből. Inkább megvárják, amíg végleg eloszlanak a viharfelhők a láthatáron.