Nem indult jól a hét a magyar parketten

Csökkenéssel fejezte be a hétfői kereskedést a BUX.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 413,30 pontos, 1,03 százalékos csökkenéssel, 39 896,31 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 10,8 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek a pénteki záráshoz képest.

Baráth Tibor, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője szerint negatív a piaci hangulat. Fokozódó gyengülés látható, Európában is technikai szintek törtek át

– mondta. Az amerikai piac a BÉT zárása előtt nem sokkal 2 százalékos esésben volt, Európában a német DAX index például 1,9 százalékot csökkent a nap végére. A magyar piac relatíve stabil, mind az amerikai, mind az európai piacok nagyobbat estek – tette hozzá. A vezető magyar papírok közül a gyorsjelentését kedden publikáló Richter a legstabilabb, árfolyama alig csökkent, a legnagyobbat eső OTP ára 12 ezer forint alá süllyedt – emelte ki.

A vezető üzletkötő szerint egyértelműen a múlt heti események tovagyűrűzése mozgatta a piacokat. Úgy vélte, a helyzet eszkalálódik, miután Kína a múlt heti „pofonra ugyancsak pofonnal” – az újabb amerikai kereskedelmi vámok kivetésére hétfőn a jüan leértékelésével – reagált. A kereskedelmi kilátások egyre romlanak, ennek hatását látni a tőzsdéken is – mutatott rá. Hozzátette, a gyenge jüan – vagyis, hogy a kínaiak az olcsó jüanon keresztül kereskedelmi előnyt szereznek – eddig is szálka volt az amerikai partnerek szemében. Kína fontolgatja az állati és növényi eredetű amerikai termékek importjának megszüntetését is – mondta.

Donald Trump amerikai elnök a múlt héten a Twitteren közölte, hogy elégedetlen az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások alakulásával, ezért elrendeli, hogy szeptember 1-jétől vessenek ki 10 százalékos pótvámot évi 300 milliárd dollár értékű kínai termékre. A pótvám értékét akár 25 százalékra is felemelhetik. Ez az Egyesült Államokba irányuló kínai áruk azon, fennmaradó része, amelyeket eddig nem sújtottak pótlólagos vámmal.

A kínai jüan hétfőn 11 éves mélypontra esett, miután a kínai nemzeti bank a politikai szempontból érzékeny, 7 jüanos szint alá engedte az árfolyamot a dollárral szemben. Kína központi bankja azzal indokolta a gyengülést, hogy az válaszlépés volt az „egyoldalú kereskedelemvédelmi intézkedésekre”. A gyengébb jüan árfolyam következtében a kínai árucikkek dollárban számolt ára alacsonyabb lesz, vagyis a büntetővámok ellenére megőrizhetik versenyképességüket az amerikai piacon, miközben a Kínába irányuló amerikai import a dollár jüannal szembeni drágulása miatt visszaeshet.

A Mol árfolyama 30 forinttal, 1,01 százalékkal 2940 forintra csökkent, 2,9 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 200 forinttal, 1,66 százalékkal 11 870 forintra esett, forgalmuk 5,1 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 5 forinttal, 1,17 százalékkal 423,50 forintra gyengült, forgalma 170,3 millió forint volt.

A Richter-papírok ára 15 forinttal, 0,29 százalékkal 5140 forintra csökkent, forgalmuk 1,7 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 4360,47 ponton zárt hétfőn, ez 26,08 pontos, 0,60 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.