Nemkívánatossá válhatnak a kínai cégek

A New York-i tőzsdéken szereplő 550 kínai cég közül több elbúcsúzhat, ha a beszámoltatási kötelezettségek törvényi szigorítása hatályba lép. Csak a transzparensen működő külföldi cégeknek van keresnivalójuk az amerikai tőzsdéken.

Az amerikai–kínai gazdasági-politikai feszültség átírja a távol-keleti vállalatok tőzsdére lépési terveit. A járványveszély tudatos elhallgatása, a kereskedelmi egyezmény be nem tartása, Hongkong függetlenségének korlátozása és a Huawei-ügy egyaránt mérgezi a két nagyhatalom viszonyát, de az i-re a pontot a Luckin Coffee tette fel. A kínai kávézólánc három év alatt felfejlődött hazai terepen a Starbucks legnagyobb riválisává, s mint kiderült, illetékesei 310 millió dolláros fantombevétellel toldották meg a 2019-es értékesítési adatokat, papíron csaknem megduplázták a valós forgalmat. A tavaly májusban a New York-i Nasdaq elektronikus tőzsdén 4,2 milliárd dolláros piaci értékkel debütáló Luckin bukásával olyan nagy amerikai társaságok pénze úszott el, mint a Point72 Asset Management, a Lone Pine Capital vagy a Capital Research.

A csalás lelepleződése után a Wall Streeten ajtót mutattak a cégnek, részvényeinek kilistázása gyakorlatilag borítékolható a folyamatban lévő vizsgálat lezárulásával.

Ettől azonban a probléma – azaz a forrásaikat jórészt amerikai tőzsdei befektetőktől megszerző kínai társaságok átlátható működésének garantálása – automatikusan még nem oldódott meg. A Nasdaq Washington támogatásával jelentősen szigorítja a kibocsátókkal szembeni követelményeket, amelyek Mike Pompeo külügyminiszter véleménye szerint etalonként szolgálnak majd a világ többi tőzsdéjének.

Csak a nemzetközi könyvelési szabályok betartását következetesen vállaló, transzparensen működő külföldi cégeknek van keresnivalójuk az amerikai tőzsdéken

– hangoztatta a miniszter. A washingtoni szenátus már elfogadta azt a törvényt, amely szerint a külföldi vállalatoknak kötelező felfedniük állami kapcsolataikat, a kínaiaknak pedig még pluszban alá kell vetniük magukat az amerikai auditálási szabályoknak – vagy mehetnek haza.

A törvény aláírásra vár Donald Trump asztalán.

A kínai külügy szóvivője útján mindenesetre sértődöttségét fejezte ki amiatt, hogy az Egyesült Államok egy kalap alá veszi a becsületesen dolgozó cégeiket a Luckin-féle ügyeskedőkkel.

Az biztos, hogy ezután nem lehet trükközni az amerikai elsődleges tőzsdei kibocsátásoknál (IPO), és később sem lehet megtéveszteni a befektetőket kozmetikázott számokkal. Mindez aggodalommal tölti el az amerikai tőzsdéket tiszta szándékkal megcélzó kínai cégeket is. Az érdeklődés megcsappanása az IPO tervezési szakaszában lévő vállalatoknál máris megfigyelhető, ők a New York-i tőzsdei jelenléttel járó presztízst feláldozva inkább a hongkongi börzét veszik célba, többen pedig – Peking kifejezett örömére – a sanghaji és a sencseni tőzsde kapitalizációját növelnék. A frissen, immár a Luckin-botrány után Amerikába érkezetteknél – köztük a májusban debütált, s azóta 35 százalékot erősödött Kingsoft Cloudnál – átértékelik az új helyzettel járó kockázatokat. Hasonló módon figyelmeztette befektetőit a New York után a másodlagos bevezetését a hongkongi tőzsdén végrehajtó e-kereskedő JD.com és az online játékpiacon érdekelt NetEase menedzsmentje is.

A kínai cégek IPO-ik révén az idén eddig 1,67 milliárd dollár forráshoz jutottak a New York-i tőzsdéken,

félmilliárd értékű bevezetés még folyamatban van. A Reuters értesülései szerint a jelentkezők száma a felére csökkenhet. Tavaly egyébként 3,5 milliárd dollárt szívtak fel innen a Dealogic adatai szerint. Amúgy a kínaiak igen aktívak, az utóbbi öt évben globálisan az IPO-kból befolyt pénz harmada, 279 milliárd dollár náluk landolt. Ennek a fele külföldről származott, ideértve Hongkongot is.