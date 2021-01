Növekedési sztorikat árazott a piac

Az elemzők is csak találgatják, mi állhat az AutoWallis és az Alteo utóbbi napokban mutatott ralija mögött. Az azonos nagytulajdonosi hátterű és világos növekedési stratégiával rendelkező két cég több szempontból is izgalmas lehet a befektetőknek.

Kiemelkedő forgalom mellett meredek raliba kezdtek múlt hét végén az AutoWallis és az Alteo papírjai.

Az autókereskedő társaság részvényárfolyama 22, a megújuló alapú energiatermelésben érdekelt vállalaté pedig 17 százalékkal ugrott meg pénteken. Az AutoWallis emelkedése a tegnapi tőzsdenyitást követően is folytatódott, míg az Alteo kurzusa kisebb korrekciót követően is az MKB Bank 1070 forintos célára felett járt. Árfolyamot befolyásoló bejelentés vagy hír egyik társaság háza tájáról sem érkezett, így mindenképpen érdekes, hogy az egyaránt a Wallis csoport többségi – 63,9, illetve 62,9 százalékos – érdekeltségébe tartozó társaságok egyszerre indították be a rakétákat.

Elképzelhető, hogy a vállalatcsoporton belüli szinergialehetőségeket kezdte el árazni a piac.

Ennek van már kézzelfogható eredménye is, a tavaly ősszel e-mobilitási üzletágat indító Alteo elektromos töltői már az AutoWallis-szalonokban is elérhetők.

Szerintem nincs másról szó, mint hogy nekiestek a kispapíroknak a befektetők, az utóbbi napokban számos részvény nagyot menetelt

– mondta a Világgazdaságnak Vágó Attila, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető elemzője.

A szakember emlékeztetett, hogy legfrissebb, tavaly augusztus végén kiadott elemzésében 130 forintos célár mellett felhalmozásra ajánlotta az autókereskedő cég papírjait, ami alapján további, 10 százalék feletti erősödésre lehet még kilátás. A befektetők az utóbbi időszakban valóban bátrabban nyúlnak a magyar kisrészvényekhez, jelentősen emelkedett az év elején a Masterplast, az EHEP és az Enefi kurzusa is. Ebben vállalatspecifikus sztorik és spekulációk mellett a nagyobb kockázatvállalási kedv és a feltörekvő piacok pozitívabb megítélése is közrejátszhat. Az amerikai elnökválasztással, a Brexit-megállapodással és a hatékony koronavírus-vakcinák megjelenésével 2020 végére jelentősen mérséklődtek a piaci kockázatok, ez pedig ismét a feltörekvő piacokra, köztük a régiós részvényekre irányíthatta a befektetők figyelmét.

Közben az is világossá vált, hogy Joe Biden elnökségével és a demokrata párti törvényhozási többség révén a zöldenergia és az elektromosautó-ipar is nagyobb támogatásra számíthat az Egyesült Államokban,

ez pedig az egész szektor tőkepiaci megítélésén javíthat.

Fundamentálisan sem rossz az összkép, az AutoWallis tavaly hat akvizíciót jelentett be – köztük a legnagyobb szlovén BMW-kereskedés, valamint az Opel márka importőri jogainak megszerzését –, ezek révén a 2024-ig szóló ötéves stratégiában kijelölt egyes eredménycélok már idén teljesülhetnek, így a 230 milliárd forint árbevételhez 6 milliárd forint EBITDA társulhat. Nem tétlenkedett a pandémia idején az Alteo sem, amely gázmotorokkal és újabb szélerőműparkkal is növelte energiatermelő kapacitásait, miközben üzleti modellje is vírusállónak bizonyult, ezzel ugyancsak jó úton jár a 2024-re kitűzött, évi 7 milliárd forintos EBITDA-cél eléréséhez. Az Alteo mellett szól az is, hogy lapunk számításai szerint a vállalat a közkéz-kapitalizáció és a részvényforgalom alapján is jó úton jár ahhoz, hogy már márciusban bekerüljön a BUX-kosárba, ami az indexkövető alapok vásárlásai révén további forgalmat generálhat a kisrészvény piacán. Összességében nem meglepő, ha az ígéretes terveket szövögető, stabil fundamentumokkal rendelkező társaságok papírjait átárazzák a befektetők.