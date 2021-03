Nyertes perekről számolt be az Enefi

Két peres eljárásban is pernyertes lett másodfokon, jogerősen az Enefi Vagyonkezelő Nyrt. és gyergyószentmiklósi kapcsolt vállalkozása, az E-Star CDR SRL (CDR) – tették közzé hétfőn piaczárás után a BÉT honlapján.

A Marosvásárhelyi Táblabíróság tárgyaláson kívül hozott és honlapján közzétett döntésével elutasította Gyergyószentmiklós Önkormányzata fellebbezését.

Ezáltal jogerőre emelkedett a Csíkszeredai Törvényszék alapfokú döntése, amivel jóváhagyta a CDR keresetét és semmissé nyilvánította a Gyergyószentmiklós Önkormányzata által hozott 243/2016.12.13 számú tanácshatározat támadott cikkelyeit, amivel a Város nem hatályos törvényi rendelkezések alapján kötelezte a CDR-t a szolgáltatás folytatására.

A Román Legfelsőbb Bíróság tárgyaláson kívül hozott és honlapján közzétett döntése értelmében az Enefi pernyertességével végződött az a peres eljárás, amelynek tárgyát a társaság romániai adójogi telephelyére kirótt, 7.602.324 lejes adókötelezettség elleni kifogás képezte.

A fellebbviteli bíróság elutasította a Román Pénzügy Társaság keresetét jóváhagyó alapfokú döntés elleni fellebbezését.

A 7.6 millió lejes jogalap nélküli követelést a Pénzügy 2013-ban támasztotta a társasággal szemben miután nem iratkozott fel a korábbi, 2,2 millió lejes követelésével a csődeljárásba, így az elutasításra került.

Ezt követően a megalapozatlanul követelt 7.6 millió lejes követelésével sem jelentkezett be a csődeljárásba.

A Pénzügy 2013 óta több eljárásban is próbálta érvényesíteni a társasággal szemben a fenti összeget, melynek megalapozatlanságát most jogalap tekintetében is kimondta jogerősen a bíróság.