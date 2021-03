Okosórával lép piacra a Facebook

Jövőre dobhatja piacra okosóráját a Facebook, később pedig jöhet a saját operációs rendszer is – értesült a The Information. A fejlesztés a hírek alapján már nagyon előrehaladott stádiumban van.

Ami viszont a karórát igazán különlegessé teszi, az az, hogy a tervek szerint az Apple okos időmérőjével ellentétben nem kell telefonhoz kapcsolódnia.

Ehelyett az információáramlás a Facebookon keresztül történik majd, és közvetlenül az eszköz küldi az üzeneteket.

Arra is képes lesz az óra, hogy tulajdonosa egészségügyi és fitneszadatait gyűjtse. Sőt, állítólag a Peloton által gyártott szobabiciklikkel és futópadokkal is össze lehet majd kapcsolni, így a facebookos ismerősök akár versenyeket is rendezhetnek egymás között.

A karóra a bevezetését követően eleinte a Google Android operációs rendszerével működik majd, azonban folyamatban van már egy saját operációs rendszer fejlesztése is.