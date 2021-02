Olajozottan szállíthatja a nyereséget a Mol

A körülményekhez képest jó negyedéves jelentésre számítanak az elemzők a Mol­tól, amelyet az év végére feljavuló kutatás-termelés mellett a pandémia ellenére szárnyaló fogyasztói szolgáltatások segítettek. A leggyengébb láncszem a downstream üzletág lehetett.

Jövő pénteken teszi közzé negyedik negyedéves jelentését a Mol, amely a koronavírus-járvány második hullámának szorításában is tisztességes eredményt érhetett el. A magyar olajtársaság honlapjára feltöltött, tizenegy elemző előrejelzésén alapuló piaci konszenzus szerint az iparágban kiemelten figyelt, újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított EBITDA 144,5 milliárd forint lehetett október és december között, ötödével maradhat el az egy évvel korábbi – a pandémiától még nem érintett – időszak eredményétől. Ha így lesz, a 2020-ra kitűzött, 1,9 milliárd dolláros EBITDA-célt mintegy százmillió dollárral teljesítheti túl a vállalat.

Vegyes, ám a járványhelyzethez képest egyáltalán nem rossz eredményt vár a Moltól Pletser Tamás, az Erste Befektetési Zrt. olaj- és gázipari elemzője. A szakértő a Világgazdaságnak elmondta:

a régiós szektortársak közül az osztrák OMV és a lengyel PKN Orlen is viszonylag erős gyorsjelentést közölt a múlt héten, elsősorban a kutatás-termelés és a kiskereskedelem révén, ez pedig kedvező előjel lehet a Mol számára is.

Az elemző szerint a kutatás-termelés üzletág eredményessége valamelyest javulhatott az év végén, a Fresh Corner bolthálózatot is magában foglaló fogyasztói szolgáltatások szegmensének eredménye pedig – az üzletágak közül egyedül – tovább nőhetett éves alapon. A leggyengébb láncszem ezúttal a downstream lehet a rendkívül alacsony finomítói árrések miatt. A negyedik negyedévben hordónként mindössze 1,3 dollár haszonnal üzemeltek a társaság finomítói, ez alig harmada a 2019-es értéknek, a petrokémiai marzsok ugyanakkor 37 százalékkal, tonnánként 386,5 euróra emelkedtek.

A konszenzus a kutatás-termelés szegmensben 67,5 milliárd forint EBITDA-ra számít. Ez mintegy 15 százalékos visszaesés lenne az egy évvel korábbihoz képest, ami annak tükrében kifejezetten erős teljesítmény, hogy a Brent hordónkénti ára bő 30 százalékkal csökkent eközben. A finomítási szegmens tisztított eredménye ezzel szemben harmadával, 38,7 milliárd forintra zsugorodhatott, a legkisebb, gáz midstream szegmenstől pedig ötö­dével kisebb adat futhat be. A kiskereskedelmi szegmens dinamikus növekedését valószínűleg a pandémia sem törte meg, az üzletág 6 százalékkal magasabb, 33 milliárd forint feletti EBITDA-t szállíthat.

Pletser Tamás szerint a fogyasztói szolgáltatások ütésállóságának számos oka lehet, a szegmens alapvetően nagyon erős növekedési pályán mozog, a Fresh Cornerekkel egy igen erős márkát épített fel a Mol, és a kiskereskedelmi termékkínálatát is folyamatosan bővíti, miközben a benzinkutakon a járványhelyzetben is bizalommal vásároltak a fogyasztók.

Látszik, hogy az emberek vevők erre a koncep­cióra, a jövedelmek emelkedésével ez a fajta kényelmi szolgáltatás egyre inkább eladható

– hangsúlyozza a szakértő. A kiskereskedelemnek besegíthettek emellett a magas üzemanyagárrések is, ami összefügg azzal, hogy kezd kissé beszűkülni a verseny a kútüzemeltetők között, ahol a Mol mellett az OMV és a Shell a meghatározó szereplő.

Az Erste elemzője szerint a tavalyi utolsó három hónapban tapasztalt trendek határozhatják meg az idei évet is, vagyis a fogyasztói szolgáltatások továbbra is szárnyalhatnak, az upstream szegmens eredménye pedig főként az olajárak alakulásától függhet. A finomításban várható ugyan némi javulás, ennek ellenére a downstream 2021-ben is alulteljesítő lehet az alacsony árrések miatt.