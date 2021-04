Óriási átalakuláson megy át a Masterplast

Az Országos Kórházi Főigazgatóság pályázatán elnyert több milliárd forintos overál megrendeléshez még németországi üzeméből szállítja az alapanyagokat a Masterplast, szeptembertől viszont már hazai alapanyagokból folytatódhat a késztermékgyártás – mondta a Világgazdaságnak adott interjúban Nádasi Róbert vezérigazgató.

Pandémia idején, szűk egy év alatt épített fel egy teljesen új, egészségipari üzletágat a vállalat. Mekkora feladat volt ezt megszervezni?

Eredetileg a diffúziós tetőfólia piacunkhoz szerettünk volna stabil gyártóbázist biztosítani, a németországi üzem tavaly júniusi megvásárlása elsősorban e célt szolgálta. Tudtuk, hogy az ascherslebeni gyár egészségipari alapanyagok gyártására is alkalmas, melyek jelentősége a pandémia alatt megnőtt. A kereslet növekedésével a kibocsátásunk nagy részét már a maszk és védőruha alapanyag tette ki, és ezt követően az üzletpolitikánk részévé vált a magasabb eredményességű egészségipari szegmens fejlesztése. Nagy előnyt jelentett az indulásnál, hogy a német üzemegység megvételével jelentős tudásbázishoz, szakképzett munkaerőhöz és menedzsmenthez jutottunk, és a know-howt, valamint a licenceket is átvettük. Személyes rálátásom is van az egészségipar működésére, mivel gazdasági vezetőként közel tíz évet dolgoztam a Johnson & Johnson orvosegészségügyi részlegénél.

Idén két, összesen 12 milliárd forint összértékű egészségipari beruházást valósítanak meg a sárszentmihályi székhelyükön. Ezekkel mi a társaság célja?

Alapanyaggyártó kapacitásaink bővítéséhez 2020 végén 9,5 milliárd forintból történetünk legnagyobb gyárfejlesztését indítottuk el Sárszentmihályon, majd az idő közben felmerülő hazai igények miatt úgy döntöttünk, az egészségügyi késztermékek piacára is belépünk. Az ehhez szükséges fejlesztéseket 2,6 milliárd forintból hajtjuk végre. Ezzel egy integrált gyártás jön létre, ami sokkal hatékonyabb működést és régiós szinten is versenyelőnyt nyújt számunkra. Kevés olyan egészségügyi gyártó van ugyanis, amely az alapanyagot is maga állítja elő. A projektek a tervezett ütemben haladnak, az egészségügyi alapanyaggyártás júniusban, a késztermékeké pedig szeptemberben indulhat meg itthon.

Az OKF pályázatán elnyert, 4,5 milliárd forintos új egészségipari megrendelés mekkora jelentőségű a társaság történetében?

Kisebb mennyiségben eddig is szállítottunk védőruhákat a magyar egészségügynek, de ilyen volumenű megrendelésünk még nem volt, ezért is számít mérföldkőnek a mostani szállítási szerződés megkötése. A core business tekintetében a vevőkörünk jellemzően az építőipari nagy és kiskereskedők, valamint barkács-áruházak közül kerülnek ki, akikkel többnyire folyamatos szállítási szerződéssel dolgozunk, de ez a megállapodás ezekhez képest más nagyságrendű és jellegű.

Hogyan néz ki a gyártási folyamat?

Ehhez a megrendeléshez még a német gyárunk adja az alapanyagot, az overálok azonban már itthon készülnek belőlük. Kontrollálva a gyártási folyamatot, öt nagy hazai integrátor – közvetetten 50 – varrodával működünk együtt, ahol mintegy ezren készítik a védőruhákat, melyeket megfelelő csomagolással szállítunk a magyar egészségügynek. Valódi nemzeti összefogásról beszélhetünk, a vegyipari nyersanyagot ugyanis a Mol csoporttól szerezzük be. Az overálok minősítési tanúsítvánnyal rendelkeznek. A nemzetközi minősítési folyamat nagyon fontos volt ahhoz, hogy az egészségipari piacra be tudjunk lépni, és ez külföldön is lehetőségeket nyit előttünk. Elsősorban a magyar egészségügyi igények kielégítésére törekszünk, de nyersanyaggyártási kapacitásunk már most is túlmutat ezen. Alapanyagainkat könnyen értékesíthetjük az exportpiacokon, de a készterméknél is szeretnénk megjelenni a környező országokban. Vizsgáljuk, hogy hol, milyen egyedi tanúsítványok szükségesek ehhez.

Nem tartanak attól, hogy a pandémia lecsengésével visszaesik a kereslet ezekre a termékekre?

A védőruha gyártáson túl szélesebb egészségügyi termékpalettával fogunk majd rendelkezni. A speciális védőruhákra magas átoltottságnál valóban kisebb szükség lesz, de az egyszer használatos izolációs eszközök piaca folyamatosan bővül, és ez a jövőben is így lesz. Ezen a területen a sterilizált textileket egyre inkább a szintetikus higiéniai textilek váltják fel, mi pedig épp ilyen anyagból gyártunk többi közt lábzsákot, fejvédőt, zsilipruhát, műtéti köpenyt, amelyekkel a magyar egészségügy stabil beszállítóivá tudunk válni.

A közelmúltban bejelentett nagy projektek után terveznek újabb beruházást vagy akvizíciót?

A már ismertetett beruházások megteremtik a 2021-2023-as évekre közzétett árbevétel- és eredménybővülésünk hátterét, de közben már olyan fejlesztéseken dolgozunk, amelyek az azt követő időszak növekedését alapozzák meg. Építő- és egészségipari vonalon vizsgáljuk a lehetőségeket, zöldmezős és akvizíciós projekteket egyaránt. Az építőiparon belül elsősorban a szigetelőiparban látjuk a jövőt, a szegmenst a szigorodó energetikai előírások mellett számos kormányzati ösztönző is támogatja, amelyeket szeretnénk maximálisan kihasználni. Emellett úgy véljük, a magasabb haszonkulccsal jellemzett egészségiparban is lesznek új lehetőségeink. Arra számítunk, hogy a két ágazat forgalma folyamatosan növekszik, s az évtized végére 50-50 százalékban járulhatnak hozzá a csoport működési eredményéhez.

Több tőzsdei cég is „repetázott” a jegybank Növekedési kötvényprogramjából. Egy újabb kibocsátás benne van a pakliban Önöknél is?

Gondolkodunk ezen. Fejlesztéseinkhez a legkedvezőbb forrásokat szeretnénk igénybe venni, és mivel az eredményességünk tovább javul, akár további kötvénykibocsátással is megteremthetjük ehhez a pénzügyi hátteret.

Az első negyedévben milyen trendek érvényesültek a Masterplast piacán, milyen eredményre számítanak?

Jól indult az évünk, a magyar piacon kedvezően hatottak az építőipart, és a szigetelőipart érintő kormányzati intézkedések, így a lakásfelújítási támogatás, az öt százalékos áfa és a csok is. Az év elejétől felbolydult az alapanyagok piaca, akadozik az ellátás és drámaian emelkedtek az árak is. Mi ugyanakkor jelentős stratégiai készletekkel indultunk az évnek, viszonylag erős pénzügyi hátterünk révén pedig az elkövetkező időszakra is biztosított az alapanyag- és késztermék ellátásunk. Termelésünk is a terveknek megfelelően halad. Mindezek hatása az első negyedéves eredményben is tükröződni fog, biztosítva látjuk a január elején közzétett, 2021-re vonatkozó pénzügyi eredménycélok elérését.

Egy éve 600 forint körül jegyezték a Masterplast részvényeit, a napokban pedig már 3000 forint felett járt a kurzus. Ma már reálisan értékeli a piac a papírt?

Tény, hogy óriási átalakuláson megy át a társaság, egy klasszikus építőipari vállalatból egyre inkább a szigetelőiparra fókuszáló, és az egészségiparban is stratégiai pozíciókkal rendelkező vállalattá váltunk. Az év végére elkészülő szabadkai kapacitásnövelő beruházásunkkal Európa második legnagyobb üvegszövet-gyártójává lépünk elő, miközben egészségügyi cégként befektetői szempontból is újraértékelődik a besorolásunk, hiszen eredményességünk jelentősen nőtt. A múltban 6-8 százalékos EBITDA hányadunk volt, mostanra ez a szám két számjegyű, és célunk, hogy még magasabb legyen. Ennek a javuló eredményességnek a részvényárfolyamban is tükröződnie kell. Mindezt figyelembe véve nem alaptalan a fokozott befektetői érdeklődés. Büszkék vagyunk rá, hogy 36 százalékos közkézhányaddal is a negyedik-ötödik legnagyobb forgalmú cég vagyunk a magyar tőzsdén, ami azt is mutatja, hogy a Masterplast egyre inkább a hazai és a nemzetközi befektetők fókuszába került.