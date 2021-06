Jelentős osztalékkal csábít a Zwack

Noha jól érzékelhető nyomot hagyott a Zwack eredményein az elmúlt két évben a népegészségügyi termékadó (NETA) kiterjesztése és a koronavírus, ennek ellenére a vállalat működése és a részvény árfolyama is viszonylag stabil maradt, most pedig a pandémia megfékezése után lassan újra erőre kap a piac – emeli ki a társaságról készített elemzésében Nagy-György János, a KBC Equitas részvényelemzője, aki főként a visszatérő osztalékfizetésben látja a cég vonzerejét.

Méghozzá teljes joggal, hiszen idén négy százalék feletti, a péntek délelőtti 16 600 forintos kurzushoz képest egészen pontosan 4,2 százalékos hozamot termelhetnek a részvényeseknek az Unicum-részvények.

Az italgyártó igazgatósága ugyanis a március végén lezárult 2020-2021-es üzleti év után 700 forintos osztalékra tett javaslatot,

amit már a felügyelő bizottság is jóváhagyott, a végső döntést pedig június 30-án hozza meg a közgyűlés, illetve az utóbbi hatáskörében eljáró igazgatóság, így nagy meglepetés nem várható.

Úgy tűnik tehát, hogy a cég a 2019-2020-as üzleti évet követő zökkenő után – amikor a járvány miatt mindössze 300 forint volt a visszaosztás, ráadásul azt is az idei évre csúsztatták -, visszatér a régi kerékvágásba, vagyis ismét a részvényenkénti eredményhez hasonló nagyságú osztalékot fizet.

– írja az elemző.

Nagy-György János azonban hangsúlyozza, hogy a piackutatási adatok szerint a magyar adózott égetett szeszes italok piaca volumenben 8,2 százalékkal, értékben pedig 12,8 százalékkal növekedett. Ez enyhén ellensúlyozta a gasztronómia kiesését, sőt a Zwack a magyar átlagnál még jobban is teljesíthetett a kiskereskedelmi szegmensben, mivel összességében csak 7,2 százalékkal zsugorodtak az értékesítései.

A KBC a cég működésének további rendeződésére számít, persze ebbe még bekavarhat a járvány esetleges negyedik hulláma, viszont a foci EB és az olimpia alaposan felpörgetheti az Unicum-fogyasztást. Ennélfogva az adókkal csökkentett árbevétel újra növekedésnek indulhat.

A szeszipari cég az elemzőház várakozása szerint a normalizálódás után 63 százalék körüli bruttó marzsot érhet el, ami meghaladná a csúcsidőszak 60 százalékos rátáját is.

Az üzemi marzs viszont a tartósan növekvő személyi jellegű ráfordítások és anyagköltségek miatt alacsonyabb maradhat, mint a járvány előtt.

A KBC Equitas frissített modellje alapján 16 250 forintot érhet a részvény, így nagyjából reális áron forog jelenleg a pesti börzén. Rátkai Orsolya, az OTP elemzője ezzel szemben a Zwack célárát kissé magasabbra, 17 054 forintra teszi, ám a papírt tartásra ajánlja.

Megemelték az ANY célárát

Szintén a napokban frissítette az ANY Biztonsági Nyomdára kidolgozott modelljét is a KBC Equitas. Grébel Szabolcs részvényelemző a nyomda célárát a működés helyreállására tekintettel 1535 forintra emelte. A következő évek ráadásul az elemző szerint több szempontból is érdekesek lehetnek a cég számára. A beruházások eredményeként tovább erősödhet az exporttevékenység, valamint egyszeri jelentős bevételként lehet számolni majd a jövő évi választásokhoz kötődő nyomtatványokkal, idén pedig az oltási igazolványokkal.