Pár nap és kiderül, mennyire jó üzlet az oltási igazolvány

A védettségi igazolványok mellett egyéb tényezők is javíthatták az ANY Biztonsági Nyomda első negyedéves eredményét a Concorde elemzője szerint.

Az előző negyedévhez és a tavalyi első három hónaphoz képest is javuló eredményről számolhat be jövő hétfőn érkező első negyedéves gyorsjelentésében az ANY Biztonsági Nyomda (ANY), de a társaság egész éves kilátásai is igen kedvezőek – mondta a Világgazdaságnak Bukta Gábor, a Concorde elemzője.

A beszámoló minden bizonnyal legnagyobb érdeklődéssel várt eleme, hogy a védettségi igazolványok mennyit hoztak a társaság konyhájára, amely egy éve még 351 millió forint árbevételt realizált kártyagyártásból és azok megszemélyesítéséből.

A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-vel megkötött, két évre szóló szerződés részleteit ugyanis nem ismertette a nyomdacég, ahogyan azt sem, hogy március végéig hány darab plasztikkártyát szállított le. Bukta Gábor szerint ezért nem is lehet igazán megbecsülni, hogy az első negyedévben mennyivel járult hozzá ez a megrendelés az ANY eredményéhez.

Kalkulációi alapján kártyánként 5-600 forint körüli pluszbevételt, az EBITDA-soron pedig 50-60 forintot jelenthet ez a tétel, ami a többmilliós gyártási volumen miatt 2021 egészében jelentős eredményjavító tényező lesz.

A járványhelyzet hatása ugyanakkor az okmányok, a biztonsági termékek és – a továbbra is korlátozott utazási lehetőségek révén – az útlevelek gyártásán még nyomot hagyhatott az év elején.

Az első negyedéves teljesítmény az oltási igazolványok mellett azért is kiemelkedő lehet, mert a tavalyi – meglehetősen gyenge – utolsó negyedévben olyan költségelemeket is elkönyvelhetett az ANY, amikkel eredetileg az idei évben számoltak, a 2021-es eredményt így viszont már nem rontják ezek – vélekedett a Concorde elemzője.

Bizakodásra ad okot az is, hogy az ANY az eredetileg javasolt, részvényenként 55 forintnál magasabb, 83 forintos osztalékot fizet idén, ami a szakértő szerint bőséges likviditást jelez.

A vállalat tavaly év végén több mint kétmilliárd forint szabad készpénzállománnyal rendelkezett, ez pedig jelentős pénzügyi rugalmasságot és biztos finanszírozást tesz lehetővé még egy esetleges pandémia okozta leállás esetén is.

A Nyomda-részvény szerdán 1345 forintos árfolyamon zárta a napot, az év elejétől mindössze három százalékkal került feljebb.

A szakértő szerint a társaság árazása a mostani szinteken meglehetősen olcsó – bár kétségtelen, hogy a kötvényhozamok emelkedése nem igazán kedvez az hagyományos osztalékpapíroknak –, emiatt az sem lenne meglepő, ha a következő időszakban felvásárlási célponttá válna.

A stabilan magas eredménytermelő képessége, külpiaci beágyazottsága, magas osztalékhozama és pozitív eredménykilátásai vélhetően inkább belföldi nagybefektetők érdeklődését keltheti fel. E mellett szól, hogy a Biztonsági Nyomda termékkínálatban, minőségben és kutatás-fejlesztésben is nagyon jól pozicionált, komolyabb vetélytársa így nem igazán van a régióban, másfelől a széleskörű exporttevékenységet folytató – Afrikába és Délkelet-Ázsiába is szállító – vállalat olyan üde színfolt, ami nélkülözhetetlen a magyar külgazdaságnak – hangsúlyozta Bukta Gábor.