Pirosban nyitotta a hetet a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2,31 pontos csökkenéssel, 42 157,05 ponton nyitott hétfőn.

Iránykeresést várt a kereskedés nyitása előtt a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője

Török Lajos felidézte, hogy pénteken csökkent a BUX index, amelyet nagyrészt a Mol gyengesége okozott.

Pénteken az OTP a 14 000 forintos szint alatt zárt, továbbra is ezt az ellenállást kell áttörni felfelé, míg alulról a 13 500 forinton húzódó támasz lehet irányadó. A gyengélkedő Mol a 2850 forintnál húzódó támasz felett zárt, amely továbbra is megállíthat egy korrekciót, felfelé pedig 2950 forintig emelkedhet ellenállás nélkül a papír. A Richter 1,1 százalékkal csökkent, de nem érte el az 5200 forintos támaszát, emelkedés esetén pedig 5300 forintnál van ellenállás. A Telekom továbbra is a 445-454 forint közötti sávban kereskedhet – tette hozzá.

Az elemző megjegyezte, hogy pénteken kiadott közleményében nem változtatott Magyarország adósság besorolásán a Moody’s, továbbra is Baa3-as szint, stabil kilátással. Ez befektetési kategória, de egy szinttel elmarad az S&P és a Fitch minősítésétől, így a döntés a kommentár szerint mindenképpen meglepő. A piaci szereplők megítélése alapján is érett már a felminősítés, hiszen a magyar adósság hozama jelentősen csökkent a legutóbbi, 2016-os átsorolás óta.

Továbbá kitért arra is, hogy sikeres volt az Opus Global kötvényaukciója. A cég 28,8 milliárd forint értékben bocsátott ki 10 éves kötvényt az Magyar Nemzeti Bank (MNB) kötvényprogramjában. A kötvény kuponja 2,8 százalék, az átlagos eladási ár 100,6 százalék volt, így az átlaghozam 2,73 százalékos lett. A cég vezetőinek korábbi kommunikációja alapján újabb felvásárlásokra fordíthatják a befolyt összeget.