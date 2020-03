Pluszban kezdtek az európai piacok

A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 0,14 százalék, a Stoxx Europe 600 index 0,51 százalék emelkedéssel nyitott, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,41 százalékkal erősödött.

Londonban 0,15 százalékkal nyitott magasabban az FTSE-100 index,

a frankfurti DAX 0,34 százalékkal kezdett magasabban,

Párizsban a CAC-40 index 0,46 százalékkal

erősödött. Madridban 0,29 százalék, Milánóban 0,25 százalék indexerősödéssel indult a csütörtöki kereskedés a tőzsdén.

Csökkenéssel indult a nap Pesten A szerdai záró értékéhez képest minimálisan gyengült a BUX.

A Brent nyersolaj ára 0,82 százalékkal emelkedett hordónként 51,55 dollárra,

a WTI ára 0,75 százalékkal ment fel 47,13 dollárra.

Az eurót 0,10 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1123 dolláron, az arany spot ára 0,05 százalékkal emelkedett unciánként 1637,75 dollárra.

Szerdán az európai tőzsdék nagy, egy-másfél százalékos nyereséggel fejezték be a kereskedést. A piacok megelégedéssel nyugtázták az amerikai Fed keddi kamatcsökkentését azt remélve a világ többi központi bankjától, hogy követik a példáját. A kanadai jegybank ezt szerdán meg is tette és hasonló lépést várnak a befektetők az Európai Központi Banktól is a jövő héten. A piacok 90 százalék valószínűséggel árazták be az irányadó eurókamat 10 bázispontos csökkentését.

Az olasz tőzsdeindex a többi európai árfolyammutatótól elmaradó mértékben emelkedett a koronavírus-fertőzés megfékezésére hozott korlátozó intézkedések miatt.

Az egészségügyi cégek részvényei erősödtek. A svájci Roche Holding AG papírja több mint három százalékkal erősödött. A kínai hatóságok bejelentették, hogy a cég egyik készítményét súlyos állapotban lévő a koronavírus-fertőzöttek kezelésére alkalmazzák.

A német online élelmiszerkereskedelmi vállalat, a Hellofresh részvénye több mint tíz százalékkal erősödött és ezzel szerdán a Stoxx Europe 600 index legjobban teljesító papírja lett. A cég kedvező éves eredménybeszámolót tett közzé.

Az utazási és üdülési ágazat részvényei gyengültek, az ágazati index több mint másfél százalékkal esett a vírusjárvány keresletcsökkentő hatása miatt.

Ázsiában is nyereséges volt a kereskedés

Csütörtökön az ázsiai tőzsdeindexek is nagy nyereségeket értek el, miután a szerdai kereskedést az amerikai tőzsdék történetük harmadik legnagyobb indexemelkedésével, négy százalék feletti nyereséggel zárták. Az európai kereskedés kezdete előtt másfél órával a tokiói tőzsde egy százalékos, a sanghaji két százalékos, a hongkongi szintén két százalékos, a tajvani egy százalékos, a szöuli másfél százalékos nyereséget mutatott.

Óriási pluszban zárt Amerika

A keddi nagy eséseket követően szerdán jelentős nyereséggel zártak a főbb New York-i tőzsdeindexek:

a Dow Jones ipari átlag 4,53 százalékos,

az S&P 500-as index 4,22 százalékos, míg

a Nasdaq-piac összetett mutatója 3,85 százalékos

pluszban zárta a kereskedést.