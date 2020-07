Pluszban zárt a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 280,16 pontos, 0,80 százalékos emelkedéssel, 35 371,88 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 9,4 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama erősödött az előző napi záráshoz képest.

Kéri Lajos, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője elmondta, hogy szerdán is pozitív hangulatban folyt a kereskedés a részvénypiacokon, miután kedvező hírek érkeztek több koronavírus-vakcinával kapcsolatban is, másrészt a vállalati gyorsjelentések egyelőre a tengerentúlon és Európában is inkább enyhe pozitív meglepetéseket hoznak.

A pénzügyi szektor, amelytől gyengébb eredményeket vártak, kicsit jobban teljesít a vártnál – mutatott rá.

Szerdán például a Goldman Sachs befektetési bank publikálta adatait, a vártnál jobb eredményeket hozva. Európában pedig azt látni, hogy a német cégek előrehozzák gyorsjelentésüket. A vakcinával kapcsolatos pozitív híreknek köszönhetően elkezdték az utazáshoz kapcsolódó cégek részvényeit vásárolni a befektetők, a Deutsche Lufthansa például szépen emelkedik, és az energetikai cégek – így az osztrák OMV – is próbálkoznak az emelkedéssel.

A magyar tőzsdére azonban nem tudott átragadni a pozitív hangulat, érdektelen kereskedés folyt, a forgalom továbbra is alatta marad az átlagosnak – tette hozzá. Kiemelte, hogy a Richter, amely kedden „fordult” egyet a nagy esés után, szerdán is 6500 forint fölött tudott maradni.

A forint piacán enyhén hatott a jó nemzetközi hangulat, a forint/euró árfolyam megközelítette a 353 forintot, és a forint/dollár árfolyam is volt 309 forint alatt – mondta.