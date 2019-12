Pluszban zártak a vezető európai tőzsdék

Vegyes kezdésből nyereségbe fordultak szerte Európában a főbb tőzsdeindexek a pénteki kereskedés végére. A BUX mínuszban zárta hetet.

Az FTSE EuroFirst 300 és Stoxx Europe 600 indexek 0,76 és 0,66 százalék emelkedéssel fejezték be a pénteki kereskedést, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 1,01 százalék nyereséget ért el.

Londonban a többi európai piachoz képest szerény, 0,08 százalékos indexemelkedéssel zárt a tőzsde,

míg Frankfurtban a DAX-index 0,83 százalék,

a párizsi CAC-40 index pedig 0,72 százalék

erősödést ért el. Madridban 0,66 százalék, Milánóban 1,11 százalék indexemelkedéssel fejezte be a pénteki kereskedést a tőzsde.

Mínuszban fejezte be a hetet a BUX A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 0,74 százalékos csökkenéssel zárt pénteken.

Az európai kereskedési idő végén az amerikai tőzsdeindexek is fél százalék körüli nyereségben jártak. Az amerikai indexek csütörtökön is rekordszinten fejezték be a kereskedést.

A pénteki újabb lendület jórészt az amerikai-kínai kereskedelmi ellentétek küszöbön álló elsimításának volt köszönhető mind az amerikai, mind az európai piacokon. Ennek megfelelően a kereskedelmi kapcsolatok minőségében erősen érintett ágazatok vették ki részüket leginkább az árfolyam-erősödésből. A vegyipari index például 1,2 százalékkal erősödött pénteken.

Csökkent az olajár

Az olajár egy-másfél százalékos mértékben csökkent pénteken. Az európai kereskedési idő végén a globális kereskedelemben

a WTI nyersolaj ára 1,37 százalékkal állt alacsonyabban, hordónként 60,34 dolláron,

a Brent ára pedig 0,72 százalékkal 66,06 dollárra csökkent.

Az olajár a pénteki csökkenéssel együtt is emelkedéssel zárja a hetet, sorban a harmadikat.

Az eurót 0,35 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1081 dolláron, az arany spot ára 0,11 százalékkal unciánként 1477,40 dollárra csökkent.