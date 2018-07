Pozitívan fejezte be napját a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, 0,89 százalékot emelkedett a pénteki záráskor.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 318,73 pontos, 0,89 százalékos emelkedéssel, 35 943,64 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma 8,2 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek az előző napi záráshoz képest.

Kiss Nicholas, az Erste Befektetési Zrt. részvényelemzője az M1 aktuális csatornán elmondta, hogy a csütörtöki jó hangulat kitartott pénteken is a magyar tőzsdén, a BUX-index közel egy százalékkal emelkedett. Rámutatott, hogy a Richter forgalma a többi részvényhez képest magas volt, ugyanakkor a gyógyszerpapír árfolyama csak enyhén emelkedett.

A Richter jövő héten teszi közzé gyorsjelentését, érdemes lesz figyelni arra, hogyan viselkedik majd, hosszú időt követően trendforduló is bekövetkezhet. Az OTP csütörtökhöz hasonlóan jól teljesített, a Mol is emelkedett, valamint a Magyar Telekom is kissé elszakadt a hosszú ideje támaszként szolgáló 400 forintos szintjétől – tette hozzá.

Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy az európai tőzsdéket pozitív hangulat jellemezte. A magyar részvényindexet az OTP húzta, de a többi vezető részvény is pluszban zárta a kereskedést.